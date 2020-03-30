В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали, как в регионе работает пригородный и междугородний транспорт в период пандемии коронавируса.
— Транспорт переведён на режим выходного дня из-за снижения пассажиропотока. Количество рейсов пригородных маршрутов снизилось до 40%. Это значит, что в дневное время, когда низкий пассажиропоток, выходит меньше всего транспорта. Сегодня количество рейсов с Новосибирского автовокзала также снижено по отношению к прошлому году до 50–60%. Если появятся проблемы, количество транспорта увеличим. Дополнительные субсидии для перевозчиков сейчас не предусмотрены, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня высказал своё мнение по поводу компаний, которые заставили своих сотрудников выйти на работу в нерабочую неделю, а также насчёт тех, кто не прислушался к его рекомендациям.
В выходные в Толмачево приземлились два рейса из других стран. Первый — из Дубая, смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента, как встречали людей (в масках были не все). Второй рейс — из Киргизии, домой прилетели дети-спортсмены, которые уехали в Бишкек на соревнования и потом застряли там из-за закрытых границ. Посмотрите, как родители встречали детей, — многие плакали.