В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали, как в регионе работает пригородный и междугородний транспорт в период пандемии коронавируса.



— Транспорт переведён на режим выходного дня из-за снижения пассажиропотока. Количество рейсов пригородных маршрутов снизилось до 40%. Это значит, что в дневное время, когда низкий пассажиропоток, выходит меньше всего транспорта. Сегодня количество рейсов с Новосибирского автовокзала также снижено по отношению к прошлому году до 50–60%. Если появятся проблемы, количество транспорта увеличим. Дополнительные субсидии для перевозчиков сейчас не предусмотрены, — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.