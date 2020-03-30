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Стали известны штрафы за нарушение карантина

Об ужесточении мер заявил премьер РФ Михаил Мишустин

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Скоро такие прогулки дорого обойдутся

Скоро такие прогулки дорого обойдутся

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, что правительство поддержало поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность за нарушение карантина.

— Ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, — сказал Михаил Мишустин.

Теперь за нарушение карантина в России физлицам придется раскошелиться на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 150 до 300 тысяч рублей.

Штрафы для должностных и юридических лиц при первом нарушении составят от 50 до 150 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 500 тысяч рублей.

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