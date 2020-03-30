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«Ссылаются на нечёткость формулировки»: мэр Новосибирска рассказал о рейдах по открытым магазинам

Оказалось, что на выходных были открыты чуть меньше трёх тысяч торговых точек

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В городе два дня шли проверки торговых точек

В городе два дня шли проверки торговых точек

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании при губернаторе рассказал, как на этот понедельник, 30 марта, обстоит ситуация в Новосибирске с коронавирусом.

Итоги рейдов

В первые два дня карантина в городе прошли рейды — проверяли учреждения, предприятия и розничные точки. Мэр сообщил, что из 124 учреждений с массовым прибыванием людей полностью закрыто 33. Из 3197 предприятий розничной торговли закрыто 324.

— Есть определенные проблемы с руководителями предприятий, которые, ссылаясь на нечеткость формулировки пытаются обосновать возможность для себя продолжения работы. На чаше весов два вопроса: на одной стороне упущенная возможная выгода — это то, о чем думают руководители предприятий. А на другой — здоровье новосибирцев. Мы продолжаем работу, — отметил мэр сегодня на совещании.

На прошлой неделе губернатор НСО Андрей Травников подписал документ, который, в частности, приостанавливает работу общепита и рекомендует закрыться ряду учреждений — подробнее об этом постановлении можно почитать здесь.

Анатолий Локоть также сообщил о проблемах с фитнес-центрами и частными спортивными залами, которые продолжают свою работу, несмотря на постановление губернатора.

— Здесь тоже требуется точечная разъяснительная деятельность, — сказал он.

Школы и детские сады

Мэр также доложил, что закрыты все школьные учреждения, продолжаются каникулы.

— 244 детских сада из 249 работают в режиме дежурных групп, чтобы принять детей от тех родителей, которые продолжают свою служебную деятельность непосредственно, — сказал он.

Мэрия на удалёнке

Анатолий Локоть доложил, что сотрудники мэрии и администраций также перешли на удалённый режим работы.

— Начинать надо с себя. До 30% сотрудников мэрии и районных администраций сегодня работают в удалённом режиме, — отметил мэр.

Дороги продолжат ремонтировать

В период нерабочей недели в городе продолжают работать все предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность и функционирование города. В городе не останавливает ямочный ремонт. Свою работу продолжат два асфальтных завода Новосибирска.

В Новосибирской области сейчас 8 человек, заразившихся коронавирусом. Последняя заболевшая недавно вернулась из ОАЭ. Все подробности о ситуации с коронавирусом в регионе вы можете узнать здесь.

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карантинАнатолий Локоть
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