«Ссылаются на нечёткость формулировки»: мэр Новосибирска рассказал о рейдах по открытым магазинам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании при губернаторе рассказал, как на этот понедельник, 30 марта, обстоит ситуация в Новосибирске с коронавирусом.



Итоги рейдов



В первые два дня карантина в городе прошли рейды — проверяли учреждения, предприятия и розничные точки. Мэр сообщил, что из 124 учреждений с массовым прибыванием людей полностью закрыто 33. Из 3197 предприятий розничной торговли закрыто 324.

— Есть определенные проблемы с руководителями предприятий, которые, ссылаясь на нечеткость формулировки пытаются обосновать возможность для себя продолжения работы. На чаше весов два вопроса: на одной стороне упущенная возможная выгода — это то, о чем думают руководители предприятий. А на другой — здоровье новосибирцев. Мы продолжаем работу, — отметил мэр сегодня на совещании.