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«Пускают по 10 человек»: новосибирцы встали в очередь к «Леруа Мерлен» — там изменили правила входа

Представители сети объяснили, что сейчас действует ограничение по количеству человек в торговом зале

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Покупатели застряли утром в очереди на пару часов

Покупатели застряли утром в очереди на пару часов

Сегодня, 30 марта, у магазина «Леруа Мерлен» на улице Фабричной собралась очередь — представители сети объясняют, что единовременное количество покупателей в торговом зале ограничили до 200 человек.

По словам очевидцев, сейчас в магазин пропуск посетителей строго ограничен, из-за чего приходится долго дожидаться возможности попасть внутрь.

— Сегодня в магазине на Фабричной был мой свёкор, — рассказала корреспонденту НГС Оксана. — Ему довольно долго пришлось постоять — часа два. Туда пускают по 10 человек за раз. То есть 10 зашли, выбрали, что нужно, вышли, и тогда заходит следующая партия.

Чтобы попасть в сам магазин, новосибирцы проводят в очереди по нескольку часов

Руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен» Лола Сатторова говорит, что ограничительные меры были приняты во всех магазинах сети.

— У нас существуют нормы по одновременному нахождению людей в магазине, для того чтобы была возможность соблюдать безопасную дистанцию между людьми, ту самую в полтора-два метра. Поэтому мы сокращаем плотность, грубо говоря, людей в магазине. Сейчас у нас стоит ограничение — 200 покупателей единовременно, не считая персонала. Поэтому охрана регулирует, следит, буквально вручную пересчитывает, сколько людей вышло, сколько зашло. Таким образом мы пытаемся призвать людей к соблюдению дистанции, — пояснила она.

Сейчас, по её словам, возле магазинов нанесена специальная разметка, «чтобы люди могли ориентироваться».

Очереди у «Леруа Мерлен» начинаются ещё на парковке

Очереди у «Леруа Мерлен» начинаются ещё на парковке

Как в Новосибирске проходит третий день карантина: какие магазины и торговые центры до сих пор открыты, сколько человек находится в больнице с подозрением на коронавирус и ОРВИ, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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очередикоронавирус в Новосибирске
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