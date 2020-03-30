«Пускают по 10 человек»: новосибирцы встали в очередь к «Леруа Мерлен» — там изменили правила входа

Сегодня, 30 марта, у магазина «Леруа Мерлен» на улице Фабричной собралась очередь — представители сети объясняют, что единовременное количество покупателей в торговом зале ограничили до 200 человек.

По словам очевидцев, сейчас в магазин пропуск посетителей строго ограничен, из-за чего приходится долго дожидаться возможности попасть внутрь.



— Сегодня в магазине на Фабричной был мой свёкор, — рассказала корреспонденту НГС Оксана. — Ему довольно долго пришлось постоять — часа два. Туда пускают по 10 человек за раз. То есть 10 зашли, выбрали, что нужно, вышли, и тогда заходит следующая партия.