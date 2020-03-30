Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Банк России с предложением расширить тарифные коридоры по ОСАГО на 10% в обе стороны, а заодно увеличить срок страховой выплаты с 20 до 30 рабочих дней. В Банке России обещали изучить инициативу страховщиков.
Речь идёт об увеличении «вилки» базового тарифа, которая сейчас составляет 2746–4942 рубля, а в случае изменения будет составлять 2471–5436 рублей. Это не означает автоматического удорожания страховок, потому что страховщики могут выбирать любое значение из диапазона, но открывает возможности для синхронной накрутки тарифов.
Свою позицию ВСС обосновывает удешевлением рубля и, как следствие, удорожанием запасных частей. В этой позиции есть некоторое лукавство, потому что доля валютной стоимости запчастей не всегда стопроцентна, кроме того, страховщикам наверняка поможет снижение аварийности на период карантинных мер. Однако они предпочитают действовать на опережение.
Стоимость полиса получается умножением базового тарифа на ряд коэффициентов: несмотря на попытки реформирования, их перечень по-прежнему включает крайне спорные территориальный и мощностной коэффициенты — идея отменить их с начала 2020 года была отвергнута.
Сами страховщики активно жалуются на невыгодность ОСАГО, в том числе потому, что с его «либерализацией» резко усилилась конкуренция, и, как следствие, уже больше года средняя страховая премия ежемесячно снижается. Это связано также с растущим числом безосажных водителей, среди которых много людей с невыгодными коэффициентами и дорогими полисами.
В 2020 году нас в любом случае ждёт масштабная реформа ОСАГО. Правда, из двух вариантов депутаты выбрали более мягкий.