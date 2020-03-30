Свою позицию ВСС обосновывает удешевлением рубля и, как следствие, удорожанием запасных частей. В этой позиции есть некоторое лукавство, потому что доля валютной стоимости запчастей не всегда стопроцентна, кроме того, страховщикам наверняка поможет снижение аварийности на период карантинных мер. Однако они предпочитают действовать на опережение.



Стоимость полиса получается умножением базового тарифа на ряд коэффициентов: несмотря на попытки реформирования, их перечень по-прежнему включает крайне спорные территориальный и мощностной коэффициенты — идея отменить их с начала 2020 года была отвергнута.



Сами страховщики активно жалуются на невыгодность ОСАГО, в том числе потому, что с его «либерализацией» резко усилилась конкуренция, и, как следствие, уже больше года средняя страховая премия ежемесячно снижается. Это связано также с растущим числом безосажных водителей, среди которых много людей с невыгодными коэффициентами и дорогими полисами.



В 2020 году нас в любом случае ждёт масштабная реформа ОСАГО. Правда, из двух вариантов депутаты выбрали более мягкий.