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Самый теплый день ожидается 2 апреля&nbsp;

Самый теплый день ожидается 2 апреля 

Новосибирск ожидает теплая неделя — температура в городе будет выше нуля. Мы изучили погодные сервисы и спросили синоптиков о прогнозе на следующую неделю.

Как рассказали в новосибирском Гидрометцентре, следующие 3 дня в городе будет ясно и тепло:

— Ближайшие трое суток погода благоприятная, ясная, спокойная, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, юго-восточный — 3–9 м/с. Температуры ночные на 31 марта: -1... -3 градуса, на 1 апреля — -3... -5, на 2 апреля около 0. Дневные температуры постепенно будут повышаться: 31 марта — + 6... +8, 1 апреля — +7... +9 и 2 апреля +9... +11 градусов, — сообщили в Гидрометцентре.

По данным «Яндекс.Погоды», в пятницу, 3 апреля, в городе будет пасмурно, днем температура поднимется до 7 градусов, ночью — +1... +2 градуса. Ветер южный и юго-западный от 1 до 3 м/с.

На воскресенье, 5 апреля «Яндекс» передает от -2 до +8 днем, от +2 до -3 °С ночью. На улице будет пасмурно, ветер северо-восточный и восточный от 2 до 3,4 м/с. По данным Gismeteo? ближе к вечеру в городе пройдет небольшой дождь.

Большую часть недели будет пасмурно&nbsp;

Большую часть недели будет пасмурно 

Схожий прогноз предлагает и Gismeteo, но, по версии сайта, в пятницу возможен небольшой дождь. В субботу, 4 апреля, Gismeteo обещает от -1 до +3 градусов, а также небольшой дождь и облачность. По прогнозам «Яндекса»? будет чуть теплее — до +5 градусов днем и -1 ночью. Ветер северо-западный с переходом в северный и северо-восточный 0,9–1,7 м/с.

В конце недели возможны дожди&nbsp;

В конце недели возможны дожди 

Неделю с 30 марта по 5 апреля объявили выходной из-за распространения коронавируса. Несмотря на хорошую погоду, это время лучше провести дома. Здесь мы объясняем, почему это важно.

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