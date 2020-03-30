Новосибирск ожидает теплая неделя — температура в городе будет выше нуля. Мы изучили погодные сервисы и спросили синоптиков о прогнозе на следующую неделю.



Как рассказали в новосибирском Гидрометцентре, следующие 3 дня в городе будет ясно и тепло:

— Ближайшие трое суток погода благоприятная, ясная, спокойная, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, юго-восточный — 3–9 м/с. Температуры ночные на 31 марта: -1... -3 градуса, на 1 апреля — -3... -5, на 2 апреля около 0. Дневные температуры постепенно будут повышаться: 31 марта — + 6... +8, 1 апреля — +7... +9 и 2 апреля +9... +11 градусов, — сообщили в Гидрометцентре.