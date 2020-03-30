Восьмая заболевшая коронавирусом живёт в Первомайском районе Новосибирска, именно там она провела первые дни после возвращения из зарубежной поездки — эту информацию корреспонденту НГС подтвердили несколько источников. Также аудиосообщения с предупреждениями рассылаются по закрытым чатам.
— Ну вот, девочки, и дождались, у нас на Первомайке коронавирус. Женщину увезли с «Манхеттена». Девчонка знакомая в одном доме с ней живёт, в одном подъезде, — говорится в аудиосообщении.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, подтвердил корреспонденту НГС, что заболевшая действительно была увезена из дома по улице Героев Революции. Второй источник добавил, что с людьми заболевшая никак не контактировала.
В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу рассказывали, что женщина прилетела в город 18 марта из Дубая.
— На тот момент ОАЭ не входили в список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, специалисты Роспотребнадзора этот рейс в Толмачево не анкетировали. Женщина о себе в поликлинику не сообщила, под меднаблюдением не находилась. Но проявила сознательность и оставалась дома на самоизоляции. 24 марта с симптомами ОРВИ — температура 37,1 и першение в горле — обратилась в инфекционную больницу №1. У нее взяли мазки, после чего пациентка написала отказ от госпитализации и вернулась домой, — сообщали в оперштабе.
В субботу, 28 марта, заболевшую госпитализировали.
— Был получен предварительный положительный результат теста на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1 на машине скорой помощи. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердила лаборатория «Вектора». Состояние женщины удовлетворительное, — добавили специалисты.
Всем пассажирам рейса 5786 S7, на котором летала пациентка, выдаются предписания о самоизоляции.
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В выходные в Толмачево приземлились два рейса из других стран. Первый — из Дубая, смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента, как встречали людей (в масках были не все). Второй рейс — из Киргизии, домой прилетели дети-спортсмены, которые уехали в Бишкек на соревнования и потом застряли там из-за закрытых границ. Посмотрите, как родители встречали детей, — многие плакали.