Восьмая заболевшая коронавирусом живёт в Первомайском районе Новосибирска, именно там она провела первые дни после возвращения из зарубежной поездки — эту информацию корреспонденту НГС подтвердили несколько источников. Также аудиосообщения с предупреждениями рассылаются по закрытым чатам.



— Ну вот, девочки, и дождались, у нас на Первомайке коронавирус. Женщину увезли с «Манхеттена». Девчонка знакомая в одном доме с ней живёт, в одном подъезде, — говорится в аудиосообщении.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, подтвердил корреспонденту НГС, что заболевшая действительно была увезена из дома по улице Героев Революции. Второй источник добавил, что с людьми заболевшая никак не контактировала.