Минздрав и Роспотребнадзор публикуют свежую сводку по коронавирусу в России: за последние сутки официально зарегистрированы
Умерли, по официальным данным, 9 человек, 66 человек выздоровели.
Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились более
В Москве с сегодняшнего дня действует обязательный режим самоизоляции для всех. Горожанам можно покидать квартиру только для того, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин, вынести мусор и выгулять собаку рядом с домом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к руководству субъектов Российской Федерации проработать возможность введения аналогичных мер в своих регионах.