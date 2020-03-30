Минздрав и Роспотребнадзор публикуют свежую сводку по коронавирусу в России: за последние сутки официально зарегистрированы 302 случая заражения. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом — 1836 человек.



Умерли, по официальным данным, 9 человек, 66 человек выздоровели.