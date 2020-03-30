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Тема дня За сутки в России — 440 зараженных коронавирусом
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Число заболевших коронавирусом в России по-прежнему растет

Число заболевших коронавирусом в России по-прежнему растет

Минздрав и Роспотребнадзор публикуют свежую сводку по коронавирусу в России: за последние сутки официально зарегистрированы 302 случая заражения. Общее число россиян с подтвержденным диагнозом — 1836 человек.

Умерли, по официальным данным, 9 человек, 66 человек выздоровели.

Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились более 63 тысяч человек по всей планете, 3,4–4% умерли. С начала пандемии инфицировано почти 635 тысяч человек, почти 30 тысяч скончались.

В Москве с сегодняшнего дня действует обязательный режим самоизоляции для всех. Горожанам можно покидать квартиру только для того, чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин, вынести мусор и выгулять собаку рядом с домом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к руководству субъектов Российской Федерации проработать возможность введения аналогичных мер в своих регионах.

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коронавирусРоспотребнадзорМинздрав
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