Губернатор рассказал, что грозит начальникам, которые заставили подчинённых работать

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал своё мнение по поводу компаний, которые заставили своих сотрудников выйти на работу в нерабочую неделю, а также насчёт тех, кто не прислушался к его рекомендациям.



Публикуем его речь на оперативном совещании полностью:

— Не все прислушались к рекомендациям — особенно розничная торговля. Мы будем настаивать на выполнение этих рекомендаций. Здесь я в очередной раз, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к предпринимателям НСО.

Мы понимаем тяжёлую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики. Даже тяжёлая по-человечески ситуация, беспокойство о будущем своего бизнеса, будущем тех людей, с которыми вы работаете. В конце концов, представители власти разных уровней понимают, что будут последствия от жёстких ограничительных мер, и не только социальные последствия.