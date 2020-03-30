Губернатор рассказал, что грозит начальникам, которые заставили подчинённых работать

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал своё мнение по поводу компаний, которые заставили своих сотрудников выйти на работу в нерабочую неделю, а также насчёт тех, кто не прислушался к его рекомендациям.
Публикуем его речь на оперативном совещании полностью:
— Не все прислушались к рекомендациям — особенно розничная торговля. Мы будем настаивать на выполнение этих рекомендаций. Здесь я в очередной раз, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к предпринимателям НСО.
Мы понимаем тяжёлую ситуацию, которая складывается в отдельных секторах экономики. Даже тяжёлая по-человечески ситуация, беспокойство о будущем своего бизнеса, будущем тех людей, с которыми вы работаете. В конце концов, представители власти разных уровней понимают, что будут последствия от жёстких ограничительных мер, и не только социальные последствия.
Мы понимаем, что будут недополучены доходы в бюджеты. Придётся предпринимать мероприятия по стабилизации бюджета. Тем не менее мы считаем, что более сложным и страшным может быть будущее, которое мы наблюдаем сегодня в Италии, Испании и в Нью-Йорке. Поэтому не хотелось, чтобы через несколько недель нам пришлось бы решать такие проблемы и задачи. Поэтому я ещё раз призываю всех руководителей и предпринимателей обеспечить карантинные мероприятия как минимум на этой неделе.
В конце концов, если вы не думаете о горожанах, подумайте о своих сотрудниках.
Если кто-то выводит своих подчиненных на работу несмотря на указ президента, я считаю, что прямым образом нарушается право людей, трудовое право людей и право людей на безопасность.
Я попрошу прокуратуру и трудовую инспекцию на это внимательно посмотреть.
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От редакции. На выходных после того, как НГС попросил сообщать о работающих предприятиях торговли и сервиса, читатели буквально завалили редакцию жалобами. Люди звонили по телефону, писали в мессенджеры, посылали голосовые сообщения и электронные письма. Почти в каждом из них была жалоба на работающие компании.
Пока одни читатели жалуются на то, что их заставили выйти в этот понедельник на работу, другие рассказывают об увольнениях из-за коронавируса. «Схлопнулись» целые сферы деятельности, в других тоже нет новых вакансий. Истории людей, уже потерявших работу в Новосибирске, читайте тут.
Кто еще может потерять работу во время карантина и что делать — рассказывает юрист.