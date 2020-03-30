30 марта понедельник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Странная гибель 13-летней девочки на Добролюбова
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Министр принял решение перераспределить пациентов Городской клинической больницы №11 в Новосибирскую областную больницу

Министр принял решение перераспределить пациентов Городской клинической больницы №11 в Новосибирскую областную больницу

Сегодня, 30 марта, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании при губернаторе рассказал, как сейчас обстоит ситуация в регионе с коронавирусом.

Публикуем новую информацию.

  • Неотложных пациентов Кировского и Ленинского районов теперь будут госпитализировать в Новосибирскую областную больницу вместо Городской клинической больницы №11.
  • За неделю количество обращений в скорую помощь снизилось практически на 15% — это, по словам министра, говорит о том, что люди находятся дома.
  • Ранее министр сообщал, что в регионе полностью отменена плановая медицинская помощь. Но сегодня он добавил, что некоторым группам пациентов всё же она будет оказана — это касается онкологических больных.
  • На 4 % уменьшилось количество обращений к врачам по ОРВИ.
  • Все заболевшие коронавирусом в регионе сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

В Новосибирской области сейчас восемь больных коронавирусом. Последняя заболевшая недавно вернулась из ОАЭ.

Все подробности о ситуации с коронавирусом в регионе вы можете узнать здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавирусэпидемиякарантин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!