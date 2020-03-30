Сегодня, 30 марта, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании при губернаторе рассказал, как сейчас обстоит ситуация в регионе с коронавирусом.



Публикуем новую информацию.

Неотложных пациентов Кировского и Ленинского районов теперь будут госпитализировать в Новосибирскую областную больницу вместо Городской клинической больницы №11.

За неделю количество обращений в скорую помощь снизилось практически на 15% — это, по словам министра, говорит о том, что люди находятся дома.

Ранее министр сообщал, что в регионе полностью отменена плановая медицинская помощь. Но сегодня он добавил, что некоторым группам пациентов всё же она будет оказана — это касается онкологических больных.

На 4 % уменьшилось количество обращений к врачам по ОРВИ.



Все заболевшие коронавирусом в регионе сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.