30 марта понедельник
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Странная гибель 13-летней девочки на Добролюбова
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Всех пассажиров проверят медики

Всех пассажиров проверят медики

В Новосибирске в Толмачёво сегодня ожидают прилёта трёх самолётов с туристами.

— Пик рейсов был 26 марта — 7 рейсов. Это всё международные рейсы по вывозу граждан. 28 марта — 7 рейсов. А 29 марта уже пошёл на спад — 4 рейса. Сегодня мы также ожидаем 3 рейса и встречаем их в аэропорту, — рассказал на оперативном совещании при губернаторе руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Всех пассажиров проверят медики и выдадут предписания о карантине и самоизоляции.

НГС в режиме онлайн рассказывает о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.

Вчера стало известно о восьмой заразившейся жительнице города — она прилетела из ОАЭ.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!