В Новосибирске в Толмачёво сегодня ожидают прилёта трёх самолётов с туристами.



— Пик рейсов был 26 марта — 7 рейсов. Это всё международные рейсы по вывозу граждан. 28 марта — 7 рейсов. А 29 марта уже пошёл на спад — 4 рейса. Сегодня мы также ожидаем 3 рейса и встречаем их в аэропорту, — рассказал на оперативном совещании при губернаторе руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Всех пассажиров проверят медики и выдадут предписания о карантине и самоизоляции.

НГС в режиме онлайн рассказывает о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.