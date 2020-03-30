За прошедшие сутки в детскую больницу № 3 в Новосибирске поступили 2 ребенка с признаками ОРВИ — они отдыхали в Таиланде и Вьетнаме.

Всего госпитализировано 16 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.



Сейчас в Новосибирской области всё ещё 8 больных коронавирусом.



— В инфекционной больнице № 1 Новосибирска по состоянию на 10:00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту подтверждена коронавирусная инфекция, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирска.

