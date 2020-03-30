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Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Полный вагон метро и безжизненный центр: смотрим на пустой (или не очень) город — присылайте свои фото

Рассказываем в режиме онлайн, как пандемия и вирус заставляют наш любимый город меняться

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В России пытаются сдержать эпидемию различными мерами

В России пытаются сдержать эпидемию различными мерами

На утро 30 марта в Новосибирске 8 человек, больных коронавирусом. Всего в России за последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев. В стране сейчас более 1,5 тысячи заболевших.

Как ситуация изменится сегодня? Всю актуальную информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе и стране мы собираем в режиме онлайн.

У вас есть важные подробности? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Также просим обратиться людей, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом (или оказались в трудном положении), и тех, кого работодатели отправляют в неоплачиваемые отпуска. Можно связаться с редакцией НГС и рассказать свою историю анонимно.

Александра Бруня

— Вчера пыталась купить имбирь. Нашла в овощном киоске на пересечении ул. Советская и ул. Октябрьская по цене 2000 руб за килограмм! Думала — шутка, а продавец смеётся, говорит: «Так ведь нигде нет и этот купите!». Не стала брать, не хочу кормить наглых спекулянтов! — возмущается читательница НГС.

А вы сталкивались с завышенными ценами? На какие продукты? Пишите в комментариях или нам на почту - news@ngs.ru.

Александра Бруня
Сегодня в 7:40 в центре города можно было наблюдать такую картину&nbsp;

Сегодня в 7:40 в центре города можно было наблюдать такую картину 

Александра Бруня
В метро сейчас народу не сильно меньше, чем обычно. Расскажите нам, куда вы едете?

В метро сейчас народу не сильно меньше, чем обычно. Расскажите нам, куда вы едете?

Александра Бруня
Передвигаться сегодня по дорогам можно свободно — радует, что многие решили всё-таки остаться дома и поберечь себя

Передвигаться сегодня по дорогам можно свободно — радует, что многие решили всё-таки остаться дома и поберечь себя

— В 7:30 перед площадью Труда. Ощущение, что на улице 1 января, — написал читатель НГС.

Александра Бруня

— Вопреки указа президента на этой неделе работают все сотрудники МКУ «Агентство развития социальной политики», хотя это не то учреждение, которое должно работать! Но хуже всего, что сегодня будет встреча мэра, молодежи и волонтёров-пенсионеров, то есть все группы риска с массовым пребыванием людей! — сообщил в редакцию читатель НГС.

Александра Бруня
В центре Новосибирска не так многолюдно

В центре Новосибирска не так многолюдно

НОВАТ закрыт из-за угрозы распространения коронавируса. Театры не работают до 10 апреля

НОВАТ закрыт из-за угрозы распространения коронавируса. Театры не работают до 10 апреля

Для 9 утра на дороге не так много машин

Для 9 утра на дороге не так много машин

Александра Бруня
В «Сан-Сити» призывают новосибирцев поберечь себя

В «Сан-Сити» призывают новосибирцев поберечь себя

Александра Бруня

— Из аптек Новосибирска пропали препараты «Плаквенил» и «Иммард» (действующее вещество гидрохлорихин). Случилось это после того, как в интернете прошла информация, что это вещество используют в лечении коронавируса. Эти препараты входят в пожизненную терапию для пациентов с такими аутоимунными заболеваниями, как ревматоидный артрит и красная волчанка, но купить их теперь просто нет возможности, тяжело больные люди остались без лекарства, — сообщила в редакцию НГС читательница.

По данным сервиса LekVApteke, «Плаквенила» нет в наличии ни в одном аптеке города, «Иммард» можно приобрести только в трёх.

Александра Бруня
В автобусе №95 людей чуть меньше, чем в обычное время, но всё равно немало

В автобусе №95 людей чуть меньше, чем в обычное время, но всё равно немало

Александра Бруня
В метро традиционная толкучка. И многие люди без масок

В метро традиционная толкучка. И многие люди без масок

Александра Бруня

Заглянем к новосибирцам в Instagram. Кто-то остался сегодня дома и отдыхает, кто-то начал работать удалённо, а кому-то пришлось выйти на улицу гулять с собаками и отправиться на работу.

Александра Бруня

Редкий кадр - в Новосибирске 8:30 утра и, по данным сервиса 2Gis, на дорогах всего 5 баллов.

Александра Бруня
Такое объявление повесили в одной из фотостудий Новосибирска. Как вам оно?

Такое объявление повесили в одной из фотостудий Новосибирска. Как вам оно?

Александра Бруня

Дмитрий Медведев записал видеообращение к россиянам. Оно опубликовано в официальных аккаунтах зампреда Совета безопасности России, в том числе во «ВКонтакте». Медведев призвал россиян не поддаваться панике из-за эпидемии COVID-19, но быть готовыми разным сценариям развития ситуации. В том числе, к ужесточению мер по борьбе с эпидемией.

Автор: vk.com/dm

Александра Бруня
Читательница НГС едет на работу на метро, потому что начальство сказало, что всем нужно быть, и официально карантин никто не объявлял&nbsp;

Читательница НГС едет на работу на метро, потому что начальство сказало, что всем нужно быть, и официально карантин никто не объявлял 

Александра Бруня
Площадь Лыщинского сегодня утром

Площадь Лыщинского сегодня утром

— Едем на работу, на дорогах машин мало. Это подъезд к Коммунальному мосту, никаких пробок, — рассказала читательница НГС Вика.

Александра Бруня

Если на выходных вы не особо следили за ситуацией, напоминаем вам, что произошло в стране.

Александра Бруня

— Работал и так уже удалённо и удалённой работы лишился, так как работал на крупный таксопарк Москвы менеджером. Парк перестал нести какую либо прибыль, так как нет заказов у такси и много водителей ищут другую работу. Теперь не знаю, что делать. Четверо детей, за квартиру платить надо. Как дальше жить непонятно, в сложившейся ситуации работу найти нереально, ни к чему хорошему это не приведёт. Детей кормить надо, правительству на нас ровно, — написал в редакцию читатель НГС.

Александра Бруня

Многие новосибирцы заявили, что эту неделю будут работать, как обычно. Пока одни уже готовятся отдыхать целую неделю, другие честно рассказывают, как пандемия коронавируса ударила по их бизнесу.

Рестораторы Новосибирска уже спрогнозировали в разговоре с обозревателем НГС, что скоро сотрудников общепита начнут массово увольнять. Кто ещё может потерять работу в это непростое карантинное время и законно ли это — в своей авторской колонке объяснил управляющий партнер юридической фирмы «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов.

Расскажите и вы - как обстоят ваши дела с работой?

Александра Бруня

Напоминаем вам пару важных ссылок:

Какие меры вводятся в Новосибирске и что с 28 марта запретил губернатор — читайте тут.

Как вам будут платить за нерабочую неделю — объясняет Минтруда.

А здесь мы подробно разбирались с юристами, кому придется работать на нерабочей неделе и сколько за это заплатят.

Как будут работать детсады в Новосибирске на этой неделе — рассказываем тут.

Александра Бруня

Вы сегодня вышли на работу?

    Александра Бруня

    Сначала немного статистики.

    Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 1534 случая заболевания. Из них 270 человек заболели за последние сутки. Выздоровели — 64. Умерло — 8.

    В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 8 заболевших. Умерших нет, как и выздоровевших. На карантине находятся 6158 человек, снято с наблюдения — 1889.

    Александра Бруня

    Доброе утро, Новосибирск! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я вместе с коллегами буду рассказывать вам, что происходит в Новосибирске. Вы сделали интересное фото? У вас есть новость (не обязательно про коронавирус)? Пишите на +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо на почту news@ngs.ru.

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