Полный вагон метро и безжизненный центр: смотрим на пустой (или не очень) город — присылайте свои фото

— Вчера пыталась купить имбирь. Нашла в овощном киоске на пересечении ул. Советская и ул. Октябрьская по цене 2000 руб за килограмм! Думала — шутка, а продавец смеётся, говорит: «Так ведь нигде нет и этот купите!». Не стала брать, не хочу кормить наглых спекулянтов! — возмущается читательница НГС.
А вы сталкивались с завышенными ценами? На какие продукты? Пишите в комментариях или нам на почту - news@ngs.ru.
— В 7:30 перед площадью Труда. Ощущение, что на улице 1 января, — написал читатель НГС.
— Вопреки указа президента на этой неделе работают все сотрудники МКУ «Агентство развития социальной политики», хотя это не то учреждение, которое должно работать! Но хуже всего, что сегодня будет встреча мэра, молодежи и волонтёров-пенсионеров, то есть все группы риска с массовым пребыванием людей! — сообщил в редакцию читатель НГС.
— Из аптек Новосибирска пропали препараты «Плаквенил» и «Иммард» (действующее вещество гидрохлорихин). Случилось это после того, как в интернете прошла информация, что это вещество используют в лечении коронавируса. Эти препараты входят в пожизненную терапию для пациентов с такими аутоимунными заболеваниями, как ревматоидный артрит и красная волчанка, но купить их теперь просто нет возможности, тяжело больные люди остались без лекарства, — сообщила в редакцию НГС читательница.
По данным сервиса LekVApteke, «Плаквенила» нет в наличии ни в одном аптеке города, «Иммард» можно приобрести только в трёх.
Заглянем к новосибирцам в Instagram. Кто-то остался сегодня дома и отдыхает, кто-то начал работать удалённо, а кому-то пришлось выйти на улицу гулять с собаками и отправиться на работу.
Редкий кадр - в Новосибирске 8:30 утра и, по данным сервиса 2Gis, на дорогах всего 5 баллов.
Дмитрий Медведев записал видеообращение к россиянам. Оно опубликовано в официальных аккаунтах зампреда Совета безопасности России, в том числе во «ВКонтакте». Медведев призвал россиян не поддаваться панике из-за эпидемии COVID-19, но быть готовыми разным сценариям развития ситуации. В том числе, к ужесточению мер по борьбе с эпидемией.
Автор: vk.com/dm
— Едем на работу, на дорогах машин мало. Это подъезд к Коммунальному мосту, никаких пробок, — рассказала читательница НГС Вика.
Если на выходных вы не особо следили за ситуацией, напоминаем вам, что произошло в стране.
- В субботу стало известно о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Обе заболевшие — женщины, одна из них никуда не летала. В воскресение в Новосибирской области подтверждён восьмой случай заболевания коронавирусом. Да, это снова женщина. Рейс, на котором она вернулась из ОАЭ, никто не проверял. Итого за выходные — трое заболевших.
- В Толмачёво приземлился самолёт из Бишкека, на котором вернулись домой новосибирские спортсмены. Ранее дети не могли вылететь из Киргизии, так как рейсы между странами отменили из-за пандемии коронавируса.
- С 28 марта закрыты многие магазины, кофейни, фитнес-клубы. На дверях организаций висят объявления о карантине. НГС прогулялся по городу и посмотрел, что предприниматели пишут на закрытых дверях кофеен и магазинов.
- В общепитах города начались проверки. Теперь они должны работать только навынос и на доставку. Проверяющие требуют, чтобы в заведениях не было доступа к посадочным местам. А в идеале — и самих этих мест.
- Новосибирцы, которые уже потеряли работу, рассказали, как пандемия повлияла на их жизнь.
- Сибиряки стали жаловаться на знакомых, которые прилетели из-за рубежа. Они обеспокоены, что не все соблюдают правила изоляции. Рассказываем, куда звонить, если вы беспокоитесь, здоров ли ваш сосед, недавно вернувшийся из Таиланда? И нужно ли звонить вообще?
- Новосибирский фотограф Слава Степанов снял опустевшие станции метрополитена по всей России. Честно сказать, выглядит пугающе.
- Новосибирцы завалили нас жалобами о работающих магазинах и торговых центрах. Показываем, где не соблюдают указ президента.
- Власти Кузбасса приняли решение закрыть Шерегеш. Сезон завершился досрочно.
- В Москве рассказали, что 40% заболевших коронавирусом и находящихся на ИВЛ — младше 40 лет. Врачи не могут предсказать, как поведёт себя вирус в конкретном организме.
- В Москве с 30 марта ввели обязательный режим самоизоляции для всех.
— Работал и так уже удалённо и удалённой работы лишился, так как работал на крупный таксопарк Москвы менеджером. Парк перестал нести какую либо прибыль, так как нет заказов у такси и много водителей ищут другую работу. Теперь не знаю, что делать. Четверо детей, за квартиру платить надо. Как дальше жить непонятно, в сложившейся ситуации работу найти нереально, ни к чему хорошему это не приведёт. Детей кормить надо, правительству на нас ровно, — написал в редакцию читатель НГС.
Многие новосибирцы заявили, что эту неделю будут работать, как обычно. Пока одни уже готовятся отдыхать целую неделю, другие честно рассказывают, как пандемия коронавируса ударила по их бизнесу.
Рестораторы Новосибирска уже спрогнозировали в разговоре с обозревателем НГС, что скоро сотрудников общепита начнут массово увольнять. Кто ещё может потерять работу в это непростое карантинное время и законно ли это — в своей авторской колонке объяснил управляющий партнер юридической фирмы «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов.
Расскажите и вы - как обстоят ваши дела с работой?
Напоминаем вам пару важных ссылок:
Какие меры вводятся в Новосибирске и что с 28 марта запретил губернатор — читайте тут.
Как вам будут платить за нерабочую неделю — объясняет Минтруда.
А здесь мы подробно разбирались с юристами, кому придется работать на нерабочей неделе и сколько за это заплатят.
Как будут работать детсады в Новосибирске на этой неделе — рассказываем тут.
Сегодня начинается объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя.
Вы сегодня вышли на работу?
Сначала немного статистики.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 1534 случая заболевания. Из них 270 человек заболели за последние сутки. Выздоровели — 64. Умерло — 8.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 8 заболевших. Умерших нет, как и выздоровевших. На карантине находятся 6158 человек, снято с наблюдения — 1889.
Доброе утро, Новосибирск! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня я вместе с коллегами буду рассказывать вам, что происходит в Новосибирске. Вы сделали интересное фото? У вас есть новость (не обязательно про коронавирус)? Пишите на +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо на почту news@ngs.ru.