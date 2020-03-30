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«Это совсем не игра»: Дмитрий Медведев назвал пандемию COVID-19 угрозой цивилизации

Бывший премьер не исключил принятие более жестких мер для сдерживания коронавируса

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Медведев признал, что Россия столкнулась с двойным шоком: и коронавирус, и падение цены на нефть

Медведев признал, что Россия столкнулась с двойным шоком: и коронавирус, и падение цены на нефть

Дмитрий Медведев записал видеообращение к россиянам. Оно опубликовано в официальных аккаунтах зампреда Совета безопасности России, в том числе во «ВКонтакте». Медведев призвал россиян не поддаваться панике из-за эпидемии COVID-19, но быть готовыми разным сценариям развития ситуации. В том числе, к ужесточению мер по борьбе с эпидемией.

— Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная, — заявил Медведев. — Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации.

Бывший премьер подчеркнул, что важно не поддаваться панике. И поблагодарил российских врачей.

Зампред Совбеза признал, что нынешняя ситуация приведет страну к экономическим трудностям. Из которых, по его мнению, Россия выйдет достойно.

— Их [трудности] чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком — к вирусу добавилось падение нефтяных котировок, — добавил он. зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев призвал отказаться от идеи провести нерабочую неделю так, будто это обычные каникулы и посоветовал не покидать квартиру или дачу.


Напомним, накануне, 29 марта в Москве ввели обязательный режим самоизоляции для всех. В России за день диагностировали 270 новых заражений коронавирусом. А с 28 марта Россия полностью закрыла границы с другими государствами.

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