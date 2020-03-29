В воскресенье, 29 марта, в Новосибирске зафиксировано восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также значительно выросло количество людей, отправленных на карантин.
Рассказываем, что ещё произошло за сутки.
- Бизнес в условиях пандемии терпит колоссальные убытки: компании теряют клиентов, им приходится увольнять людей или же закрываться. Юрист рассказал, кто ещё может потерять работу в ближайшее время.
- В общепитах города начались проверки. Теперь они должны работать только навынос и на доставку. Проверяющие требуют, чтобы в заведениях не было доступа к посадочным местам. А в идеале — и самих этих мест.
- Новосибирцы, которые уже потеряли работу, рассказали, как пандемия повлияла на их жизнь.
- Сибиряки стали жаловаться на знакомых, которые прилетели из-за рубежа. Они обеспокоены, что не все соблюдают правила изоляции. Рассказываем, куда звонить, если вы беспокоитесь, здоров ли ваш сосед, недавно вернувшийся из Таиланда? И нужно ли звонить вообще?
- В Новосибирской области подтверждён восьмой случай заболевания коронавирусом. Да, это снова женщина. Рейс, на котором она вернулась из ОАЭ, никто не проверял.
- В России за день зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока это самый большой прирост заболевших за день.
- Огромный бар-лекторий «Поток» в центре Новосибирска закрылся на неопределённый срок. Однако владельцы надеются, что он ещё возобновит свою работу.
- Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома и не ходить в церковь. Храмы так и не закрыли.
- Новосибирский фотограф Слава Степанов снял опустевшие станции метрополитена по всей России. Честно сказать, выглядит пугающе.
- Новосибирцы завалили нас жалобами о работающих магазинах и торговых центрах. Показываем, где не соблюдают указ президента.
- Власти Кузбасса приняли решение закрыть Шерегеш с завтрашнего дня. Сезон завершился досрочно.
- В Новосибирской области уже больше 6 тысяч человек находятся на карантине. Все они прилетели из-за рубежа.
- В Москве рассказали, что 40% заболевших коронавирусом и находящихся на ИВЛ — младше 40 лет. Врачи не могут предсказать, как поведёт себя вирус в конкретном организме.
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