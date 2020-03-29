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Теперь в Новосибирске восемь подтверждённых случаев коронавируса

Теперь в Новосибирске восемь подтверждённых случаев коронавируса

В воскресенье, 29 марта, в Новосибирске зафиксировано восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также значительно выросло количество людей, отправленных на карантин.

Рассказываем, что ещё произошло за сутки.

  • В общепитах города начались проверки. Теперь они должны работать только навынос и на доставку. Проверяющие требуют, чтобы в заведениях не было доступа к посадочным местам. А в идеале — и самих этих мест.
  • Сибиряки стали жаловаться на знакомых, которые прилетели из-за рубежа. Они обеспокоены, что не все соблюдают правила изоляции. Рассказываем, куда звонить, если вы беспокоитесь, здоров ли ваш сосед, недавно вернувшийся из Таиланда? И нужно ли звонить вообще?
  • В России за день зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока это самый большой прирост заболевших за день.

НГС продолжает вести онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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