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Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницу

Вечером в воскресенье, 29 марта, на улице Большевистской в Новосибирске иномарка врезалась в дерево.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла между карьером Борок и разъездом Иня. Автомобиль Opel Zafira съехал в кювет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

— В 18:40 поступило сообщение в дежурную часть ГИБДД о том, что автомобиль выехал с дороги и совершил столкновение с деревом около Большевистской, 274, корпус 9. Водитель и пассажир доставлены в больницу, — рассказали в ведомстве.

Характер травм пострадавших пока неизвестен.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157-00-00.

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