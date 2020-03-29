Вечером в воскресенье, 29 марта, на улице Большевистской в Новосибирске иномарка врезалась в дерево.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла между карьером Борок и разъездом Иня. Автомобиль Opel Zafira съехал в кювет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

— В 18:40 поступило сообщение в дежурную часть ГИБДД о том, что автомобиль выехал с дороги и совершил столкновение с деревом около Большевистской, 274, корпус 9. Водитель и пассажир доставлены в больницу, — рассказали в ведомстве.