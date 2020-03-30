Многие газеты и журналы 1945 года обошла фотография одного русского и четырёх бурят в военной форме у разрушенных Бранденбургских ворот. В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Сейчас его внучка с семьей живет в Новосибирске, а само фото хранится как реликвия. Ирина Батомункуева согласилась рассказать о своём дедушке и истории снимка.

Фото было сделано 9 мая фотокорреспондентом политотдела Сталинградской 62-й армии Семёном Дугароном и на нём Бато-Мунко Лодонов вместе с товарищами несколько часов назад узнали, что война окончена.

— Дедушка сначала прошёл школу миномётчиков на станции Безречная в Читинской области. А затем три года из пяти провёл в беспрерывных боевых действиях. Он участник Сталинградской битвы, кавалер двух орденов Славы и у него ещё очень много наград. Воевал в составе 321-ой сибирской дивизии. Так и дошёл до Берлина, где и встречал День Победы. После того, как узнал, что война закончилась, встретился с земляками у Бранденбургских ворот, и они решили на память сфотографироваться. Он не любил рассказывать про войну, про сражения, это ведь очень тяжело. Но говорил, что когда им сказали, что война окончена — они с товарищами не сразу поверили. А потом закричали от радости. Он служил до 1947 года, а затем вернулся домой, — рассказала корреспонденту НГС историю снимка Ирина Батомункуева.