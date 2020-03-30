Сайт NGS.RU продолжает цикл публикаций к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не «парадные» портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме». В социальной сети уже есть несколько кадров. Сегодня мы расскажем об уникальном фото, которое было сделано в День Победы в Берлине.
Многие газеты и журналы 1945 года обошла фотография одного русского и четырёх бурят в военной форме у разрушенных Бранденбургских ворот. В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Сейчас его внучка с семьей живет в Новосибирске, а само фото хранится как реликвия. Ирина Батомункуева согласилась рассказать о своём дедушке и истории снимка.
Фото было сделано 9 мая фотокорреспондентом политотдела Сталинградской 62-й армии Семёном Дугароном и на нём Бато-Мунко Лодонов вместе с товарищами несколько часов назад узнали, что война окончена.
— Дедушка сначала прошёл школу миномётчиков на станции Безречная в Читинской области. А затем три года из пяти провёл в беспрерывных боевых действиях. Он участник Сталинградской битвы, кавалер двух орденов Славы и у него ещё очень много наград. Воевал в составе 321-ой сибирской дивизии. Так и дошёл до Берлина, где и встречал День Победы. После того, как узнал, что война закончилась, встретился с земляками у Бранденбургских ворот, и они решили на память сфотографироваться. Он не любил рассказывать про войну, про сражения, это ведь очень тяжело. Но говорил, что когда им сказали, что война окончена — они с товарищами не сразу поверили. А потом закричали от радости. Он служил до 1947 года, а затем вернулся домой, — рассказала корреспонденту НГС историю снимка Ирина Батомункуева.
Бато-Мунко Лодонович умер в прошлом году в возрасте 95 лет. Он был настоящим героем — не только для своих близких, но и для страны.
Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 923 157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.
В социальной сети уже есть несколько кадров из «Фронтового инстаграма». Первым героем рубрики в Новосибирск на сайте стал ветеран Павел Полищук. Сейчас ему 93 года, и он живёт в Первомайском районе, а тогда, в день, когда был сделан памятный снимок, Павлу было всего 19 лет. На следующий день после окончания Великой Отечественной войны его отправили снова на фронт — воевать с японцами.