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Страна и мир

Мишустин назначил главой Роскомнадзора куратора закона о суверенном интернете

Ранее Андрей Липов возглавлял IT-управление в администрации президента

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Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Липова сегодня

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Липова сегодня

Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора. Им стал Андрей Липов, занимавший ранее должность руководителя управления президента по развитию IT и связи.

Как пишет Forbes, именно Липов курировал «закон о суверенном Рунете», по которому на сетях интернет-провайдеров устанавливается оборудование, позволяющее фильтровать трафик и управлять им в случае возникновения различных угроз.

Андрей Липов родился 23 ноября 1969 года в Москве, окончил факультет кибернетики Московского института радиотехники, электроники и автоматики, кандидат технических наук. Был руководителем «Онлайн ресурс центра», с 2008 года на госслужбе. Работал на разных должностях в Минкомсвязи, с 2012 года работал в администрации президента. Управление по развитию IT и связи в Кремле он возглавлял с 2018 года. Указ об освобождении Липова с прежней должности Владимир Путин подписал буквально вчера.

Предыдущий глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавил «Газпром-медиа».

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РоскомнадзорАлександр ЖаровМихаил МишустинАндрей ЛиповКремльзакон о суверенном Рунете
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