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Коронавирус заставил телеканалы забыть о конкуренции

Коронавирус заставил телеканалы забыть о конкуренции

Звездные ведущие российских телеканалов записали видеообращение к телезрителям и призвали их смотреть программы своих конкурентов. Например, Юрий Стоянов, лицо телеканала «Россия 1», рекламирует шоу «Камеди» на ТНТ, Дмитрий Губерниев с «Матч ТВ» призывает смотреть шоу «+100500» на телеканале «Че», Макс из «+100500» — новости культуры на «Культуре», Сергей Светлаков с СТС зовет своих поклонников на канал «Матч ТВ», а Нюша — посмотреть шоу «Маска» на НТВ.

— Неважно, что ты смотришь, важно, чтоб ты остался дома, — резюмирует Гарик Харламов.

Кстати, свои обращения ведущие тоже записали из дома.

Посмотрите этот ролик.

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Гарик ХарламовСергей СветлаковНюшаДмитрий Губерниевтелеканал
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