Звездные ведущие российских телеканалов записали видеообращение к телезрителям и призвали их смотреть программы своих конкурентов. Например, Юрий Стоянов, лицо телеканала «Россия 1», рекламирует шоу «Камеди» на ТНТ, Дмитрий Губерниев с «Матч ТВ» призывает смотреть шоу «+100500» на телеканале «Че», Макс из «+100500» — новости культуры на «Культуре», Сергей Светлаков с СТС зовет своих поклонников на канал «Матч ТВ», а Нюша — посмотреть шоу «Маска» на НТВ.



— Неважно, что ты смотришь, важно, чтоб ты остался дома, — резюмирует Гарик Харламов.

