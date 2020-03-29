Вечером в воскресенье, 29 марта, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил, что в регионе зафиксировано восемь случаев заражения. Количество людей на карантине увеличилось на 579 человек.
— Под медицинским наблюдением находятся 6158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими. В том числе пассажиры рейса 5786 Дубай — Новосибирск, которым прилетела восьмая пациентка с COVID-19. Всего в самолете было 160 пассажиров, в том числе 70 новосибирцев. Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1889 человек, — говорится в сообщении.
Также в правительстве добавили, что за сутки в области гриппом и ОРВИ заболело 986 человек, 37 из которых госпитализировали.
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