Вечером в воскресенье, 29 марта, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил, что в регионе зафиксировано восемь случаев заражения. Количество людей на карантине увеличилось на 579 человек.

— Под медицинским наблюдением находятся 6158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими. В том числе пассажиры рейса 5786 Дубай — Новосибирск, которым прилетела восьмая пациентка с COVID-19. Всего в самолете было 160 пассажиров, в том числе 70 новосибирцев. Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1889 человек, — говорится в сообщении.