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Тема дня Истории людей, потерявших работу из-за COVID-19
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Также за сутки в Новосибирске один новый заболевший коронавирусом

Также за сутки в Новосибирске один новый заболевший коронавирусом

Вечером в воскресенье, 29 марта, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил, что в регионе зафиксировано восемь случаев заражения. Количество людей на карантине увеличилось на 579 человек.

— Под медицинским наблюдением находятся 6158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими. В том числе пассажиры рейса 5786 Дубай — Новосибирск, которым прилетела восьмая пациентка с COVID-19. Всего в самолете было 160 пассажиров, в том числе 70 новосибирцев. Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1889 человек, — говорится в сообщении.

Также в правительстве добавили, что за сутки в области гриппом и ОРВИ заболело 986 человек, 37 из которых госпитализировали.

Всё про коронавирус в Новосибирске читайте в нашей круглосуточной онлайн-хронике. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с людьми, которые уже потеряли работу из-за COVID-19. Вот их истории.

Новосибирцы, переживая за свою безопасность, массово жалуются на опасных соседей и коллег.

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коронавирус в Новосибирске
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