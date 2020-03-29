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Власти Кузбасса закрыли Шерегеш до конца апреля

Популярный горнолыжный курорт должен прекратить работу уже 30 марта

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Шерегеш в этом году закрылся до окончания сезона

Шерегеш в этом году закрылся до окончания сезона

Популярный у новосибирцев горнолыжный курорт Шерегеш официально закрыт с 30 марта. Соответствующее распоряжение издал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

— Ввести на территории Кемеровской области режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность», — сказано в распоряжении кемеровского губернатора.

Ограничения в Кузбассе наложены не до 5 апреля (как в Новосибирске), а до 30 апреля.

В число организаций, деятельность которых приостановлена, попали и горнолыжные комплексы, в том числе и Шерегеш.

Шерегеш — самый популярный горнолыжный курорт России. В прошлом году его посетили почти 1,6 миллиона человек. Для сравнения — в самом Шерегеше живет менее 10 тысяч жителей. В этом году кузбасские власти надеялись принять здесь до 2 миллионов человек.

Причина закрытия — пандемия коронавируса. Опасный COVID-19 в Кузбассе выявили 14 марта — на тот момент в сибирских регионах, в том числе Новосибирской области, еще не было зараженных коронавирусом. Жители Кемерово подхватили вирус в Италии, их истории мы рассказывали тут.

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Шерегеш
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