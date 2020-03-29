Власти Кузбасса закрыли Шерегеш до конца апреля

В число организаций, деятельность которых приостановлена, попали и горнолыжные комплексы, в том числе и Шерегеш.



Шерегеш — самый популярный горнолыжный курорт России. В прошлом году его посетили почти 1,6 миллиона человек. Для сравнения — в самом Шерегеше живет менее 10 тысяч жителей. В этом году кузбасские власти надеялись принять здесь до 2 миллионов человек.

Причина закрытия — пандемия коронавируса. Опасный COVID-19 в Кузбассе выявили 14 марта — на тот момент в сибирских регионах, в том числе Новосибирской области, еще не было зараженных коронавирусом. Жители Кемерово подхватили вирус в Италии, их истории мы рассказывали тут.