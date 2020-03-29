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Жаль, не видно домашние тапочки Ильи Лагутенко

Жаль, не видно домашние тапочки Ильи Лагутенко

Думаете, только вы не знаете, чем заняться, сидя дома на карантине? У артистов такая же проблема. От скуки они стали устраивать концерты в домашних тапочках, на полу студии и даже в пустых залах филармонии. Рассказываем, что уже можно посмотреть (или пересмотреть), а какие выступления станут вашими планами на вечер.

Запишите себе: какие концерты пропускать нельзя

Сегодня в 18:00 по Москве начнется прямой эфир с концерта Zivert. Послушать, что каждому по факту рядом нужен человек можно по этой ссылке.

А если вам по душе уральский рок — загляните на внеплановый концерт группы «Чайф». Начало в 18:00 мск.

Любите рок потяжелее? Подпишитесь на YouTube-аккаунт «Металлики»: каждый понедельник группа выкладывает свои лучшие концерты. Акция так и называется Metallica Mondays.

У Робби Уильямса тоже бывают домашние концерты: певец уже несколько раз выходил в эфир и развлекал подписчиков своим «коронаоке». Не хотите пропустить очередное выступление — подпишитесь на инстаграм Робби. А сейчас о том, что уже можно посмотреть.

Леонид Агутин, «Концерт в домашних тапочках»

Часовой концерт на днях у себя дома записал Леонид Агутин. Певец сначала расстраивался, что не слышит аплодисментов, но стикеры от поклонников в чате его вроде как утешили. Певец даже вспомнил одну из своих старых песен, которая так и не стала хитом, а сейчас вполне может стать гимном самоизоляции. В общем, послушайте.

Видео: Леонид Агутин / YouTube.com

«Би-2»

Во время трансляции этот концерт посмотрели 2,5 млн зрителей. Музыканты «Би-2» не только исполнили свои песни, но и ответили на вопросы поклонников. Если вы пропустили два с половиной часа лайва — можно посмотреть его прямо сейчас.

Видео: Онлайн-кинотеатр Okko / Vk.com

«Мумий Тролль»

Илья Лагутенко и его музыканты изолируются в разных уголках планеты, но это не останавливает их от концертов. Группа записывает новые версии своих хитов. Вот, например, «Карнавала.нет».

Видео: Мумий Тролль (Mumiy Troll) / YouTube.com

Денис Мацуев, концерт в пустой филармонии

Как верно подметил конферансье, у концерта в пустой филармонии есть свои преимущества — его не испортит внезапный звонок мобильника из зала. Устраивайтесь поудобнее и смотрите, как лучший пианист страны играет известные на весь мир произведения классиков.

Видео: РИА «Новости» / YouTube.com

Coldplay, домашний концерт в инстаграме

Фронтмен Coldplay Крис Мартин одним из первых провел домашний концерт в своем инстаграме. Он спел несколько песен (не только своих, но еще и Дэвида Боуи), общался и шутил с фанатами. Если вы еще это не видели, то видео ниже — для вас.

Гарик Сукачев

Два часа рок-н-ролла в прямом эфире от Гарика Сукачева. Что тут еще добавить?

Видео: Онлайн-кинотеатр Okko / Vk.com

Расскажите нам в комментариях, чьи концерты вы уже успели посмотреть? Ваша любимая группа тоже выступает дома? Делитесь ссылками и анонсами!

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