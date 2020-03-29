А если вам по душе уральский рок — загляните на внеплановый концерт группы «Чайф». Начало в 18:00 мск.



Любите рок потяжелее? Подпишитесь на YouTube-аккаунт «Металлики»: каждый понедельник группа выкладывает свои лучшие концерты. Акция так и называется Metallica Mondays.



У Робби Уильямса тоже бывают домашние концерты: певец уже несколько раз выходил в эфир и развлекал подписчиков своим «коронаоке». Не хотите пропустить очередное выступление — подпишитесь на инстаграм Робби. А сейчас о том, что уже можно посмотреть.



Леонид Агутин, «Концерт в домашних тапочках»



Часовой концерт на днях у себя дома записал Леонид Агутин. Певец сначала расстраивался, что не слышит аплодисментов, но стикеры от поклонников в чате его вроде как утешили. Певец даже вспомнил одну из своих старых песен, которая так и не стала хитом, а сейчас вполне может стать гимном самоизоляции. В общем, послушайте.

