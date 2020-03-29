Новосибирский фотограф Слава Степанов снял опустевшие станции метро по всей стране. В подборку попали снимки из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Следующая неделя в России объявлена выходной, и жителей попросили остаться дома, в том числе и уже на этих выходных. В свете этого опустевшие станции метро немного пугают и напоминают кадры из фильмов про апокалипсис.