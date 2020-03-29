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Фото со станции «Площадь Ленина» в Новосибирске

Фото со станции «Площадь Ленина» в Новосибирске

Новосибирский фотограф Слава Степанов снял опустевшие станции метро по всей стране. В подборку попали снимки из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Следующая неделя в России объявлена выходной, и жителей попросили остаться дома, в том числе и уже на этих выходных. В свете этого опустевшие станции метро немного пугают и напоминают кадры из фильмов про апокалипсис.

Станция в Самаре

Станция в Самаре

Фото из метро Санкт-Петербурга

Фото из метро Санкт-Петербурга

В метро Нижнего Новгорода ни души

В метро Нижнего Новгорода ни души

Эффектная станция в Екатеринбурге

Эффектная станция в Екатеринбурге

И ещё одно фото из Екатеринбурга

И ещё одно фото из Екатеринбурга

Этой красотой в Казани сейчас редко кто в живую любуется

Этой красотой в Казани сейчас редко кто в живую любуется

Величественная станция метро Санкт-Петербурга и безжизненная&nbsp;

Величественная станция метро Санкт-Петербурга и безжизненная 

А накануне новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного Новосибирска с высоты. Съёмки он проводил 28 марта в районе 7:00–8:30 утра, и они тоже впечатляют.

Мы рассказываем в режиме онлайн, как Новосибирск живёт в период пандемии коронавируса. Всю самую актуальную информацию вы можете прочесть здесь.

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