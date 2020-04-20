Майские праздники, вероятно, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними снова объявят нерабочими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Считается, что если люди продолжат сидеть по домам, то удастся сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса. Еще одна версия дальнейшего развития ситуации — продление «карантинных мер» до середины мая или начала июня.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на текущей неделе. Сегодня Владимир Путин провел совещание с медиками, на котором они рассказывали о прогнозах и готовности России сдерживать эпидемию. По прогнозам экспертов, распространение инфекции должно прекратиться в конце мая или начале июня. При этом пока пик эпидемии не пройден даже в Москве, а регионы отстают от столицы на две-три недели. Об этом сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

