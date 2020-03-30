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В ближайшее время выходить на улицу можно будет только по пропускам

В ближайшее время выходить на улицу можно будет только по пропускам

В Москве с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей города независимо от возраста. Такой указ подписал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

  • обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;
  • поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;
  • совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
  • необходимости вынести бытовой мусор.

Кроме того, с завтрашнего дня на улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах нужно будет обязательно соблюдать дистанцию друг от друга не меньше полутора метров. Исключение — только поездки на такси.

— Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей к ним территории, — заявил Сергей Собянин.

В ближайшие дни правительство Москвы завершит работу над специальными пропусками. На обладателей пропусков ограничения распространяться не будут.

Уже сегодня в Москве об опасности заражения предупреждали через громкоговорители

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коронавирусздоровьемосквасамоизоляция
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