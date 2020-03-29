Новосибирцы завалили НГС жалобами на работающие ТЦ и магазины – объясняем законно ли это

После того, как НГС попросил сообщать о работающих предприятиях торговли и сервиса, читатели буквально завалили редакцию жалобами. Люди звонят по телефону, пишут в мессенджеры, посылают голосовые сообщения и электронные письма. Почти в каждом из них жалобы на работающие предприятия торговли и сервиса. Вот только несколько из них:
- В торговом центре Аура часть магазинов продолжают работать. Причем это не товары первой необходимости. Приказ президента для них недействителен? Работники находятся в зоне риска.
- Парикмахерская в торговом центре «Искра» по ул. Станиславского 40 продолжает работать, как впрочем весь торговый центр. Ни президент, ни губернатор им не указ. Вот уж действительно, пока гром не грянет...
- Магазин Rich Family по адресу Петухова 69 корпус 1, где большой поток людей, должен был закрыться с 29 марта до 5 апреля, но по итогу закрылся на один день. Мой родственник там работает и не факт что в таком большом магазине где много людей нет заражённых.
- Сегодня в 12.00 заехала в Ройял Парк в «Мегас». Увидела, что 60% магазинов работает… А самое главное много людей в торговом центре. Мамашки с детьми гуляют...!!! Практически никого нет в масках. Человек пять от силы вместе со мной. Очень печально, что народ такой безграмотный!!!
- Хотим сообщить о том , что торговые центры «Восток» и «Невский» продолжают работать в обычном порядке. Люди хотят , чтобы их закрыли, т.к. их подвергают большой опасности . Но их никто не слушает . На первом месте выгода, а потом уже люди. Кто-нибудь сможет нам помочь?
- ТЦ Александровский, который продолжает работать. Сами арендаторы просят собственника закрыть тц в связи пандемией каронавируса. Смысла все равно нет т.к нет покупателей.
Читатели сообщают так же о работающих: аквапарке, магазинах косметики, детских студиях, фитнес-центрах и так далее.
Проблема в том, однако, что в постановлении губернатора Новосибирской области от 27 марта, безусловный запрет на работу наложен только на предприятия общественного питания и МФЦ. Всем остальным предприятиям (торговым центрам, аквапаркам, кинотеатрам и т.д.) в постановлении лишь рекомендовано прекратить работу.
В разъяснениях, которые опубликовал Минпромторг Новосибирской области так же указаны типы предприятий, которым разрешено работать: продовольственные магазины, аптеки, нестационарные объекты, торгующие продуктами питания и гостиницы.
Проверки исполнения постановления губернатора начались ещё в субботу. Предприятия общепита, которые решили продолжить работу, обязали убрать, или перекрыть доступ к зоне с посадочными местами. При этом, как следует из текста постановления, уличные закусочные (торгующие только на вынос) под запрет не попали - на них не распространяются даже рекомендации о прекращении работы.