Новосибирцы завалили НГС жалобами на работающие ТЦ и магазины – объясняем законно ли это

- Магазин Rich Family по адресу Петухова 69 корпус 1, где большой поток людей, должен был закрыться с 29 марта до 5 апреля, но по итогу закрылся на один день. Мой родственник там работает и не факт что в таком большом магазине где много людей нет заражённых.



- Сегодня в 12.00 заехала в Ройял Парк в «Мегас». Увидела, что 60% магазинов работает… А самое главное много людей в торговом центре. Мамашки с детьми гуляют...!!! Практически никого нет в масках. Человек пять от силы вместе со мной. Очень печально, что народ такой безграмотный!!!



- Хотим сообщить о том , что торговые центры «Восток» и «Невский» продолжают работать в обычном порядке. Люди хотят , чтобы их закрыли, т.к. их подвергают большой опасности . Но их никто не слушает . На первом месте выгода, а потом уже люди. Кто-нибудь сможет нам помочь?

