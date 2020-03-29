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Новосибирцы завалили НГС жалобами на работающие ТЦ и магазины – объясняем законно ли это

Звонки, сообщения в мессенджеры и электронные письма поступают каждые 5-10 минут

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Большая часть торговых центров продолжили работу, несмотря на рекомендации властей

Большая часть торговых центров продолжили работу, несмотря на рекомендации властей

После того, как НГС попросил сообщать о работающих предприятиях торговли и сервиса, читатели буквально завалили редакцию жалобами. Люди звонят по телефону, пишут в мессенджеры, посылают голосовые сообщения и электронные письма. Почти в каждом из них жалобы на работающие предприятия торговли и сервиса. Вот только несколько из них:

- В торговом центре Аура часть магазинов продолжают работать. Причем это не товары первой необходимости. Приказ президента для них недействителен? Работники находятся в зоне риска.

- Парикмахерская в торговом центре «Искра» по ул. Станиславского 40 продолжает работать, как впрочем весь торговый центр. Ни президент, ни губернатор им не указ. Вот уж действительно, пока гром не грянет...

Памятка, опубликованная новосибирским Минпромторгом&nbsp;

Памятка, опубликованная новосибирским Минпромторгом 

- Магазин Rich Family по адресу Петухова 69 корпус 1, где большой поток людей, должен был закрыться с 29 марта до 5 апреля, но по итогу закрылся на один день. Мой родственник там работает и не факт что в таком большом магазине где много людей нет заражённых.

- Сегодня в 12.00 заехала в Ройял Парк в «Мегас». Увидела, что 60% магазинов работает… А самое главное много людей в торговом центре. Мамашки с детьми гуляют...!!! Практически никого нет в масках. Человек пять от силы вместе со мной. Очень печально, что народ такой безграмотный!!!

- Хотим сообщить о том , что торговые центры «Восток» и «Невский» продолжают работать в обычном порядке. Люди хотят , чтобы их закрыли, т.к. их подвергают большой опасности . Но их никто не слушает . На первом месте выгода, а потом уже люди. Кто-нибудь сможет нам помочь?

- ТЦ Александровский, который продолжает работать. Сами арендаторы просят собственника закрыть тц в связи пандемией каронавируса. Смысла все равно нет т.к нет покупателей.

Читатели сообщают так же о работающих: аквапарке, магазинах косметики, детских студиях, фитнес-центрах и так далее.

Проблема в том, однако, что в постановлении губернатора Новосибирской области от 27 марта, безусловный запрет на работу наложен только на предприятия общественного питания и МФЦ. Всем остальным предприятиям (торговым центрам, аквапаркам, кинотеатрам и т.д.) в постановлении лишь рекомендовано прекратить работу.

В разъяснениях, которые опубликовал Минпромторг Новосибирской области так же указаны типы предприятий, которым разрешено работать: продовольственные магазины, аптеки, нестационарные объекты, торгующие продуктами питания и гостиницы.

Лишь две сферы общепита остались нетронутыми - уличная торговля и доставка

Лишь две сферы общепита остались нетронутыми - уличная торговля и доставка

Проверки исполнения постановления губернатора начались ещё в субботу. Предприятия общепита, которые решили продолжить работу, обязали убрать, или перекрыть доступ к зоне с посадочными местами. При этом, как следует из текста постановления, уличные закусочные (торгующие только на вынос) под запрет не попали - на них не распространяются даже рекомендации о прекращении работы.

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