Бар-лекторий «Поток» закрыт на неопределённый срок. Владельцы уже получают предложение от арендаторов, но хотят сохранить проект.
«Поток» — это заведение необычного формата, которое сочетало площадку для конференций, бар и зону для какой-то неформальной активности. Заведение занимает половину первого этажа бизнес центра «СитиЦентр».
Как рассказал один из идеологов проекта Евгений Папшев, решение о закрытии было принято ещё до выхода постановления губернатора Новосибирской области, запрещающем работу предприятий общепита с 28 марта по 5 апреля.
— «Поток» задумывался как площадка для конференций, форумов, презентаций проектов и так далее. Что подразумевает тесное общение. Но в условиях пандемии такой проект работать не мог, какими бы мягкими не были ограничения, введенные властями, — говорит Папшев.
По его словам, владельцы заведения надеются, что «Поток» возобновит работу после того, как эпидемия закончится. Однако, Папшев признает, что к этому помещению уже проявляют интерес другие арендаторы. Например, сеть «Лента», чей супермаркет расположен за стеной «Потока» (занимает вторую половину этажа) уже выразила готовность расширить магазин за счет бара-лектория.
«Поток» — не единственная жертва пандемии. Ещё неделю назад новосибирские рестораторы рассказывали НГС о том, что посещаемость заведений начала стремительно падать и без введения ограничений на их работу. В результате часть владельцев кафе и баров уже приняли решение об их закрытии Так, на этой неделе прекратило работать двойное заведение Red Hot Pizza и O Sushi на проспекте Карла Маркса, начавшие работать в феврале этого года.
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