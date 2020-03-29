— «Поток» задумывался как площадка для конференций, форумов, презентаций проектов и так далее. Что подразумевает тесное общение. Но в условиях пандемии такой проект работать не мог, какими бы мягкими не были ограничения, введенные властями, — говорит Папшев.



По его словам, владельцы заведения надеются, что «Поток» возобновит работу после того, как эпидемия закончится. Однако, Папшев признает, что к этому помещению уже проявляют интерес другие арендаторы. Например, сеть «Лента», чей супермаркет расположен за стеной «Потока» (занимает вторую половину этажа) уже выразила готовность расширить магазин за счет бара-лектория.



«Поток» — не единственная жертва пандемии. Ещё неделю назад новосибирские рестораторы рассказывали НГС о том, что посещаемость заведений начала стремительно падать и без введения ограничений на их работу. В результате часть владельцев кафе и баров уже приняли решение об их закрытии Так, на этой неделе прекратило работать двойное заведение Red Hot Pizza и O Sushi на проспекте Карла Маркса, начавшие работать в феврале этого года.