24 марта женщина с симптомами ОРВИ — температура 37,1 и першение в горле — обратилась в инфекционную больницу №1.

— У неё взяли мазки, после чего пациентка написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Накануне 28 марта был получен предварительный положительный результат теста на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1 на машине скорой помощи. Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердила лаборатория «Вектора». Состояние женщины удовлетворительное, — сообщили в оперштабе.

Заболевшая вернулась в Новосибирск рейсом 5786 Дубай-Новосибирск авиакомпании S7.



— Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определили круг контактных лиц, включая пассажиров рейса 5786. Сейчас ведется работа по выдаче им предписаний о самоизоляции и устанавливается медицинское наблюдение, — добавили в оперштабе.





В детскую больницу №3 за сутки поступило 3 детей с признаками ОРВИ, все они недавно вернулись из Таиланда. Всего под наблюдением медиков в стационаре находятся 14 детей, недавно вернувшихся из-за границы. Положительных результатов теста на коронавирус нет.



В инфекционной больнице №1 Новосибирска на 10 утра 29 марта находятся 49 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными.

