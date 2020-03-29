В Новосибирской области выявили ещё одного заболевшего коронавирусом, сообщают в оперштабе региона. Число заражённых увеличилось до восьми.
— Пациентка была в Объединенных Арабских Эмиратах с 4 по 18 марта. На тот момент ОАЭ не входили в список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, специалисты Роспотребнадзора этот рейс в Толмачево не анкетировали. Женщина о себе в поликлинику не сообщила, под меднаблюдением не находилась. Но проявила сознательность и оставалась дома на самоизоляции, — рассказали в оперштабе.
24 марта женщина с симптомами ОРВИ — температура 37,1 и першение в горле — обратилась в инфекционную больницу №1.
— У неё взяли мазки, после чего пациентка написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Накануне 28 марта был получен предварительный положительный результат теста на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1 на машине скорой помощи. Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердила лаборатория «Вектора». Состояние женщины удовлетворительное, — сообщили в оперштабе.
Заболевшая вернулась в Новосибирск рейсом 5786 Дубай-Новосибирск авиакомпании S7.
— Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники определили круг контактных лиц, включая пассажиров рейса 5786. Сейчас ведется работа по выдаче им предписаний о самоизоляции и устанавливается медицинское наблюдение, — добавили в оперштабе.
В детскую больницу №3 за сутки поступило 3 детей с признаками ОРВИ, все они недавно вернулись из Таиланда. Всего под наблюдением медиков в стационаре находятся 14 детей, недавно вернувшихся из-за границы. Положительных результатов теста на коронавирус нет.
В инфекционной больнице №1 Новосибирска на 10 утра 29 марта находятся 49 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными.
Всё про коронавирус в Новосибирске читайте в нашей круглосуточной онлайн-хронике. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с людьми, которые уже потеряли работу из-за COVID-19. Вот их истории.
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