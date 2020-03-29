Накануне вечером, 28 марта, у жилого дома на Добролюбова, 162/1 в Новосибирске нашли тело девочки. Это тот же дом, из которого несколько месяцев назад выпали и разбились насмерть две школьницы.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела подростка, но что именно случилось с девочкой — не сообщили. Местные жители и читатели НГС рассказывают, что она также выпала из окна.



17-этажный жилой дом на Добролюбова уже второй раз за этот год становится местом трагедии. В январе здесь же выпали из окна две несовершеннолетние подруги. Перед трагедией они написали прощальные записки и предупредили своих знакомых в WhatsApp. Журналисты НГС выезжали на место трагедии, репортаж и версии случившегося читайте тут.

