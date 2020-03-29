Самый высокий прирост за эти дни: в России 270 новых заражений коронавирусом

За сутки в России диагностировали еще 270 случаев коронавируса, такие данные сообщает оперативный штаб. 64 человека выздоровели, 8 человек погибли. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва, в столице больше тысячи инфицированных. За ней — Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Крым. Обращаем внимание, что эти данные — от федерального штаба, они собираются раз в сутки. Текущая ситуация в регионах может отличаться.

