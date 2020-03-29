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Самый высокий прирост за эти дни: в России 270 новых заражений коронавирусом

Со вчерашнего дня страна полностью закрыла границы с другими государствами

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Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 571 тысячу человек, сообщает ВОЗ

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 571 тысячу человек, сообщает ВОЗ

За сутки в России диагностировали еще 270 случаев коронавируса, такие данные сообщает оперативный штаб. 64 человека выздоровели, 8 человек погибли. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва, в столице больше тысячи инфицированных. За ней — Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Крым. Обращаем внимание, что эти данные — от федерального штаба, они собираются раз в сутки. Текущая ситуация в регионах может отличаться.

Статистика в одной картинке

Статистика в одной картинке

Со вчерашнего дня Россия полностью закрыла границы с другими государствами. Распоряжение правительства временное, однако без конкретных сроков.

В мире, по данным ВОЗ, свыше 571 тысячи заражений, за сутки выявлены еще 62,5 тысячи. Скончались 4,6% — это 26,5 тысячи человек. Пятая часть всех заражений приходится на США, там коронавирус диагностирован у 113 тысяч жителей. А вот в Китае, откуда началась вспышка инфекции, за сутки зафиксировали только 45 новых случаев, почти все заражения — завозные.

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коронавирусРоспотребнадзорМинздравВОЗ
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