«Говорили, что очень хотят кушать»: в Новосибирске начались проверки общепита и торговых центров

Новосибирские власти начали проверять исполнение распоряжения губернатора о приостановке работы до 5 апреля. Пока чиновники ограничиваются предписаниями, но скоро в дело может вступить Росгвардия.



Представители сразу нескольких заведений в центре рассказали НГС, что накануне к ним пришли проверяющие.



— У нас не было обслуживания в зале (мы работаем на вынос), но мы не убрали стулья. Нам сказали отделить зал от кассы запрещающей лентой и пригрозили, что вечером придет проверять уже Росгвардия, — рассказал руководитель одного из заведений на улице Ленина.

