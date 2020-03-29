«Говорили, что очень хотят кушать»: в Новосибирске начались проверки общепита и торговых центров

Новосибирские власти начали проверять исполнение распоряжения губернатора о приостановке работы до 5 апреля. Пока чиновники ограничиваются предписаниями, но скоро в дело может вступить Росгвардия.
Представители сразу нескольких заведений в центре рассказали НГС, что накануне к ним пришли проверяющие.
— У нас не было обслуживания в зале (мы работаем на вынос), но мы не убрали стулья. Нам сказали отделить зал от кассы запрещающей лентой и пригрозили, что вечером придет проверять уже Росгвардия, — рассказал руководитель одного из заведений на улице Ленина.
Росгвардия вечером в итоге до этого заведения так и не дошла. Но проверки могут продолжиться и в это воскресенье. Судя по всему, у самих чиновников пока нет четкого понимания, что ещё разрешено в нынешних условиях, а что уже нет. В заведении на Красном проспекте рассказали, что проверяющие были удивлены возможностью купить еду на вынос. Но предписаний прекратить эту деятельность пока не вынесли.
Посетители, похоже, тоже не все ещё в курсе изменившейся ситуации.
— К нам приходят и говорят, «да мы только бургер съедим по-быстрому и пойдём». Разумеется приходится им отказывать, — рассказали в закусочной на Советской.
В ресторан на Красном проспекте проверяющие пришли под видом гостей и просили их обслужить, говоря, что «очень хотят кушать». И только после категорического отказа, пришедшие признались, что они проверяющие из мэрии.
Тем временем, в Новосибирске вчера продолжили работу большинство торговых центров. Были открыты «Сан Сити», «Галерея Новосибирск», «Аура» — доступ в них был закрыт только в зону фуд-корта (там где она была). Из крупных ТЦ не работала только МЕГА, но там были открыты магазины «Леруа Мерлен», «Ашан».
Все заведения и торговые центры, которые игнорируют рекомендацию губернатора временно закрыться, внесут в своеобразный черный список, сообщил НГС источник в правительстве. Что это значит — рассказываем тут.
Коронавирус продолжает распространяться по Новосибирску. Накануне стало известно еще о двух заболевших, причем одна из них подхватила вирус в городе — женщина никуда не летала.