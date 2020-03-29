«Страну закрывать нужно»: 5 хлестких мнений новосибирцев (что думают люди о самоизоляции?)

Читатели НГС делятся своим мнением об ограничениях и самоизоляции в комментариях. Публикуем несколько из них.

«Если сейчас не сдержим заболеваемость, то что будет потом?»

— Считаю, что те кто недооценивают ситуацию сильно не правы. Если сейчас не сдержим заболеваемость, то что будет потом? Нужно максимально тянуть время, чтобы этот вирус не повалил всех и сразу. Меры адекватные, давайте их соблюдать и все будет хорошо и руки тоже моем, господа, — обратился к жителям Новосибирска читатель НГС под ником «Весёлый парень».

«Всё зависит только от нашей сознательности»

— Всё зависит только от нас, от нашей сознательности. Нужно прекращать просто так ходить по улицам или по якобы срочным делам. Давайте не повторять сценарий Италии. Там тоже все запретили, но люди вели себя беспечно, пока на каждом углу не расставили военных. Ведь правда не хочется военных на улицах города? Так вот и сидите дома, как вам сказали и закрывайте свои ТЦ несчастные. Нечего тут изображать, — высказала своё мнение читатель НГС под ником «annfofanova».

«Карантина требуют сознательные граждане»

— Карантину, судя по всему, быть. Причин тому накопилось немало. Во-первых, этого требуют предприниматели, которым нужны условия форс-мажора. Во-вторых, на этом настаивают врачи, которые прогнозируют спад активности пандемии после 25 апреля (при карантине), лишь после 15 мая — без карантина, а разница в числе заболевших может исчисляться в сотнях тысяч. В-третьих, этого требуют сознательные граждане, которые хотят побыстрее со всем покончить, а не размазывать все во времени. К тому же им не нравится безответственное поведение своих соседей, которые использовали «выходные дни», как повод собраться с друзьями или даже уехать на отдых. Косвенно, введение карантина подтверждает и тот факт, что многие уже оформили себе спецпропуска, для того чтобы можно было перемещаться по городу на автомобиле. Это и врачи, и госслужащие и многие другие. Судя по всему, произойти это должно уже на следующей неделе — либо прямо понедельника, либо, наоборот, с конца недели 3–4 апреля. Сроки, вероятнее всего, до 25–26 апреля, — убеждён читатель НГС под ником «страна дураков».



«Страну закрывать нужно»

— И вообще страну закрывать нужно. Все внутренние рейсы тоже прекратить. И не только самолёты, но и поезда! — считает читатель НГС под ником «Иван». — Если магазины и базары так и будут дальше открытые работать, будет как в Италии. Посмотрите что там творится.

«Понять каждому головой, что он может быть разносчиком»

— Да это разве закрытые... Это разве меры... Если бы до этого года сняли серил, где мир катится в пропасть, потому что его население не способно осознать, что не надо лететь в турпоездку в разгар пандемии, не надо шарахаться по ТЦ, надо соблюдать дистанцию, мыть руки и не кашлять на других, надо сидеть дома 2–3–4 недели. Всего лишь. Но — всем... Я бы заминусовала этот сериал. Потому что режиссер — идиот, ведь выход так прост! Где интрига, почему все персонажи такие идиоты от «президента мира» до маленького человечка в крохотном городке Рок-Касл? Они все УО? Что с ними? Зачем они прячут голову в песок? У них тут очень заразное заболевание, страшное именно заразностью пока, это даже не Эбола, просто при гриппе один человек заражает в среднем 13, а при короне — 50 тысяч (если считать вал заражений от пациента 0), то есть все меры — это ограничить контакты и ввести карантин! Понять каждому головой, что он может быть разносчиком и исходить из этого. Все! Откуда же в сериале такой парад идиотизма на всех уровнях? Спрашивала бы себя я. Теперь не спрашиваю. Все наглядно. Жаль, что в жизни, а не в сериале... — возмущается читательница НГС под ником «Наталья».

