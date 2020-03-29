В эту субботу, 28 марта, стало известно о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Обе заболевшие — женщины, одна из них никуда не летала.
Рассказываем, что ещё произошло за сутки.
- Спортивные мероприятия во всех странах отменены или отменяют. Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Известные спортсмены не унывают и продолжают тренировки — ряд новосибирских чемпионов заявили, что нацелены на победу. Показываем, как новосибирские спортсмены переживают пандемию.
- Пока одни уже готовятся отдыхать целую неделю, другие честно рассказывают, как пандемия коронавируса ударила по их бизнесу. Своим мнением делится и PR-консультант Михаил Докукин. Он объясняет, почему не будет отдыхать в длинные выходные.Публикуем его авторскую колонку.
- Жители Советского района Новосибирска Юлия Дрокова и Александр Степаненко предложили пожилым людям своего микрорайона помощь с доставкой продуктов и лекарств во время пандемии коронавируса.
- Тот, кто ещё недавно не воспринимал удалённую работу серьёзно, теперь пытается приноровиться к новому формату, ну а офисы компаний изменились почти до неузнаваемости. Впрочем, в некоторых ещё теплится жизнь — часть специалистов продолжают ходить на работу. Мы узнали, как выглядят опустевшие офисы больших компаний Новосибирска, где теперь вместо привычной рабочей суеты встречает странная тишина.
- Читатели ежедневно присылают в редакцию НГС письма с информацией, какие ещё препараты закончились в аптеках. Журналист Мария Тищенко прочитала все сообщения от новосибирцев, поговорила с руководителями аптек и устроила свой рейд, чтобы узнать, как дела обстоят на самом деле.
- В России диагностировано еще 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — такие данные сообщает федеральный оперативный штаб.
- Стало известно о тех мерах, которые будут применяться к торгово-развлекательным комплексам, магазинам, точкам общепита и другим заведениям, не закрывшимся с 28 марта на недельный срок. Как сообщил НГС источник в правительстве, уже с сегодняшнего дня специалисты Минпромторга начнут устраивать рейды по заведениям.
- Мы узнали, как за последнее время изменились супермаркеты и торговые центры страны, и их просто не узнать. Все ищут способы защититься от вируса. Иногда получается очень трогательно, иногда — забавно.
- Кажется, что коронавирус везде, но это не так. Мы составили актуальную на 28 марта карту, где, по данным оперативного штаба, вспышек болезни нет.
- С 28 марта закрыты многие магазины, кофейни, фитнес-клубы. На дверях организаций висят объявления о карантине. НГС прогулялся по городу и посмотрел, что предприниматели пишут на закрытых дверях кофеен и магазинов.
- С 30 марта границы Российской Федерации будут полностью закрыты. Такое решение принял премьер-министр страны Михаил Мишустин из-за распространения коронавируса.
- Правительство России определило список товаров первой необходимости. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Врачи рассказали, сколько человек сейчас на карантине — данные на вечер субботы.
- В субботу вечером в Толмачёво прибыл рейс из Дубая. Туристы из-за пандемии долго не могли вылететь из страны, но в итоге самолёт благополучно приземлился.
- Также в Толмачёво приземлился самолёт из Бишкека, на котором вернулись домой новосибирские спортсмены. Ранее дети не могли вылететь из Киргизии, так как рейсы между странами отменили из-за пандемии коронавируса.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.