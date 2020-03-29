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Тема дня Два новых случая коронавируса в Новосибирске
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В Новосибирской области выявлено пока 7 зараженных человек

В Новосибирской области выявлено пока 7 зараженных человек

В эту субботу, 28 марта, стало известно о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Обе заболевшие — женщины, одна из них никуда не летала.

Рассказываем, что ещё произошло за сутки.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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