В эту субботу, 28 марта, стало известно о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Обе заболевшие — женщины, одна из них никуда не летала.

Рассказываем, что ещё произошло за сутки.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.