Поздно вечером 28 марта в Толмачёво приземлился самолёт из Бишкека, на котором вернулись домой новосибирские спортсмены. Ранее дети не могли вылететь из Киргизии, так как рейсы между странами отменили из-за пандемии коронавируса. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников договорился с авиакомпанией и благотворительным фондом «День первый» о предоставлении самолета для вывоза детей.
— Благодаря общим усилиям, причем не только органов власти, наших бизнес-партнеров, аэропорта, авиакомпаний, дипломатических сотрудников за эти два дня удалось провести быстрые переговоры и организовать отдельный, специальный рейс, который вывез новосибирских и омских спортсменов из Киргизии. В связи с этим я хотел бы отдельно поблагодарить фонд «День Первый», который оперативно предоставил самолет, Министерство иностранных дел Российской Федерации, и нашего посла в Киргизской Республике Николая Николаевича Удовиченко, всех моих коллег, которые координировали эту процедуру и обеспечили такую слаженную работу. Я пообщался с родителями, может нам кажется, что этот процесс прошел достаточно быстро, но для родителей эти два дня тянулись бесконечно, они волновались за своих детей, и для нас было очень важно как можно быстрее доставить детей в Новосибирск, — подчеркнул Андрей Травников.
Рейс выполнен авиакомпанией «РусЛайн». На сибирскую землю вернулись 50 человек – 35 новосибирцев и 15 омичей. Они ездили на соревнования по плаванию и лёгкой атлетике.
В субботу вечером, 28 марта, в Толмачёво прибыл рейс из Дубая. Туристы из-за пандемии долго не могли вылететь из страны, но в итоге самолёт благополучно приземлился. Рейс из страны выполнила авиакомпания S7.