Поздно вечером 28 марта в Толмачёво приземлился самолёт из Бишкека, на котором вернулись домой новосибирские спортсмены. Ранее дети не могли вылететь из Киргизии, так как рейсы между странами отменили из-за пандемии коронавируса. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников договорился с авиакомпанией и благотворительным фондом «День первый» о предоставлении самолета для вывоза детей.



— Благодаря общим усилиям, причем не только органов власти, наших бизнес-партнеров, аэропорта, авиакомпаний, дипломатических сотрудников за эти два дня удалось провести быстрые переговоры и организовать отдельный, специальный рейс, который вывез новосибирских и омских спортсменов из Киргизии. В связи с этим я хотел бы отдельно поблагодарить фонд «День Первый», который оперативно предоставил самолет, Министерство иностранных дел Российской Федерации, и нашего посла в Киргизской Республике Николая Николаевича Удовиченко, всех моих коллег, которые координировали эту процедуру и обеспечили такую слаженную работу. Я пообщался с родителями, может нам кажется, что этот процесс прошел достаточно быстро, но для родителей эти два дня тянулись бесконечно, они волновались за своих детей, и для нас было очень важно как можно быстрее доставить детей в Новосибирск, — подчеркнул Андрей Травников.