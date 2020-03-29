Мы уже рассказывали, почему в любой непонятной ситуации все бегут скупать гречку и какими продуктами можно ее заменить (или хотя бы разнообразить свой рацион, чтобы было не так скучно). Но если ваши шкафы ломятся от пакетов с этой крупой и вы уже перепробовали все способы ее приготовления, то вот вам еще несколько советов от диетолога и шеф-поваров. Эти блюда превратят несколько дней карантина в гастрономическое путешествие и, возможно, даже заменят поход в ресторан.
С сытной и питательной гречневой каши педиатры рекомендуют начинать прикорм грудных детей, а диетологи любят гречку за небольшую калорийность и богатый состав, которые делают ее прекрасным блюдом здорового питания. Как ни крути, а без этой крупы всё же не обойтись. Да вы и сами могли видеть народную любовь к ней, если не так давно стояли в очереди в магазине.
Кому полезна гречка?
Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом.
— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны. Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, — добавляет диетолог Татьяна Селезнева.
Не зря купили!
Как объясняют специалисты, в гречке есть пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника, «чистят» организм от токсинов, выводят «плохой холестерин», благоприятно влияют на микрофлору и являются профилактическим средством рака толстого кишечника. Хотите подробностей? Вот вам аминокислотный состав вашей любимой крупы.
— Гречка содержит витамины группы В, РР, Е, фолиевую кислоту, каротиноиды, фосфолипиды, отвечающие за рост и правильное развитие организма, поддерживают нормальный обмен веществ и сохраняют красоту и молодость. По их содержанию гречка превосходит остальные крупы, — объясняет Татьяна Селезнева. — Рутин укрепляет кровеносные сосуды, разжижает густую кровь, способствует усвоению витамина С, кальция, железа, благотворно влияет на щитовидную железу и иммунитет.
В гречке вы найдете железо, магний, кальций, фтор, цинк, марганец, медь, хром, серу, фосфор, калий, натрий и другие микроэлементы, обеспечивающие полноценный синтез и работу систем организма. Кажется, полезные вещества, входящие в состав этой крупы, можно перечислять бесконечно. И их гораздо больше, чем способов приготовления гречки. Перепробовали все, что знали, и даже залезли в бабушкину книгу рецептов, но все равно хочется чего-то нового? Побалуйте себя тем, что предлагают наши эксперты.
Рецепты от диетолога
Для любителей гречки есть небольшой лайфхак. Обжарьте ее перед приготовлением, тогда она станет намного ароматнее. Чтобы сохранить больше полезных веществ, можно с вечера залить крупу кипятком, оставить настояться на ночь, а утром не варить, а просто съесть, например, с йогуртом или сухофруктами.
— Рассыпчатая гречневая каша с грибами и луком. Кашу варим отдельно, грибы с луком слегка обжариваем на сливочном масле тоже отдельно. Потом соединяем кашу с грибами, — делится элементарным рецептом Татьяна Селезнева. — Гречневая каша с чечевицей. Бурую чечевицу замачиваем на ночь, утром слегка обжариваем с луком и морковкой, соединяем с уже готовой рассыпчатой гречневой кашей. Можно приготовить блины с гречкой. Для этого просто вмешайте в блинное тесто размельченную в блендере гречневую кашу-размазню. Если у вас есть гречневые хлопья, приготовьте котлетки. Запарьте хлопья, добавьте соль, специи, овощи, сформируйте котлеты и кладите их на сковороду. Две-три минуты, и всё готово.
Греча с копченой куриной грудкой и грибным муссом
Повышаем уровень сложности и переходим на ресторанные блюда. Пока общепиты закрыты на карантин, вы можете попробовать самостоятельно приготовить дома что-нибудь из того, что советуют шефы.
— В гастробаре мы время от времени готовим для обеденного меню гречу с копченой куриной грудкой и грибным муссом, — рассказывает шеф-повар гастробара MOMO pan asian kitchen Роман Калинин. — Гречу можно пожарить или с копченой куриной грудкой, или с другим мясом, какое вам нравится. Например, мы несколько раз готовили с уткой.
Ингредиенты на одну порцию:
- отварная греча (140 г);
- филе копченой куриной грудки (40 г);
- морковь свежая (10 г);
- зеленый лук (3 г);
- растительное масло (10 мл);
- устричный соус (10 г);
- жирные сливки 38% (60 г).
Пока отваривается гречка (она должна остаться рассыпчатой), нарежьте мясо (без кожи и костей, разумеется) небольшими кубиками, а морковь и лук — мелкой крошкой. Разогрейте растительное масло и обжарьте морковь, лук и мясо, добавьте к ним смесь устричного соуса и жирных сливок. Туда же кладите гречу, прогревайте все ингредиенты вместе — и готово.
Для грибного мусса вам понадобится:
- белые грибы или шампиньоны (180 г);
- жирные сливки 38% (300 мл.);
- растительное масло (20 г);
- соль, перец;
- сифон (1 шт.).
Обжарьте грибы на масле, влейте жирные сливки и прогрейте, приправьте солью и перцем, затем всё взбейте в блендере до однородной массы — и в сифон. Если сифона нет, то у вас получится просто грибной соус, что тоже неплохо. Гречу можно подавать и с ним.
Каша из зеленой гречки на кокосовом молоке
Это постное (вы же не забыли, что сейчас к тому же еще и пост?) блюдо отлично подойдет для сытного завтрака или даже в качестве десерта. Вместо обжаренной обычной гречи берите натуральную зеленую, сегодня ее легко найти в любом магазине. Считается, что такая греча содержит в себе больше витаминов и полезных микроэлементов.
Для одной порции вам понадобятся:
- зеленая гречневая крупа (80 г сухой или 170 г уже распаренной);
- кокосовое молоко (120 г);
- сахар (50 г);
- мёд (10 г);
- свежая клубника (15 г);
- семечки (2 г);
- вишня в сиропе без косточек (30 г);
- воздушный рис (1 г);
- кокосовая стружка (4 г).
— Берем зеленую гречку и запариваем ее в кипятке примерно на полчаса. Когда она немного разбухнет, сливаем воду, добавляем кокосовое молоко и варим кашу до готовности около пяти минут, может, чуть дольше, приправляем солью, сахаром и мёдом, — объясняет шеф-повар ресторана «Паштет» Виталий Ущаповский. — Каша не должна сильно развариться, следите, чтобы гречка осталась упругой. Украшаем блюдо свежими ягодами, клубникой, консервированной вишней без косточек, воздушным рисом, семенами подсолнечника и обжаренной на сковороде кокосовой стружкой.
Этих рецептов вам точно должно хватить до конца карантина. Но вы всегда можете устроить эксперимент (для этого будет достаточно времени) и приготовить что-нибудь этакое. Проверенные на себе результаты присылайте нам на почту rednews@iportal.ru, и мы поделимся ими со всей страной!