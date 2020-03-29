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Чаще всего гречка — просто гарнир для блюд

Чаще всего гречка — просто гарнир для блюд

Мы уже рассказывали, почему в любой непонятной ситуации все бегут скупать гречку и какими продуктами можно ее заменить (или хотя бы разнообразить свой рацион, чтобы было не так скучно). Но если ваши шкафы ломятся от пакетов с этой крупой и вы уже перепробовали все способы ее приготовления, то вот вам еще несколько советов от диетолога и шеф-поваров. Эти блюда превратят несколько дней карантина в гастрономическое путешествие и, возможно, даже заменят поход в ресторан.

С сытной и питательной гречневой каши педиатры рекомендуют начинать прикорм грудных детей, а диетологи любят гречку за небольшую калорийность и богатый состав, которые делают ее прекрасным блюдом здорового питания. Как ни крути, а без этой крупы всё же не обойтись. Да вы и сами могли видеть народную любовь к ней, если не так давно стояли в очереди в магазине.

Кому полезна гречка?

Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом.

— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны. Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, — добавляет диетолог Татьяна Селезнева.

Родина гречки — Индия, но в России эту крупу давно&nbsp;считают своей

Родина гречки — Индия, но в России эту крупу давно считают своей

Не зря купили!

Как объясняют специалисты, в гречке есть пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника, «чистят» организм от токсинов, выводят «плохой холестерин», благоприятно влияют на микрофлору и являются профилактическим средством рака толстого кишечника. Хотите подробностей? Вот вам аминокислотный состав вашей любимой крупы.

— Гречка содержит витамины группы В, РР, Е, фолиевую кислоту, каротиноиды, фосфолипиды, отвечающие за рост и правильное развитие организма, поддерживают нормальный обмен веществ и сохраняют красоту и молодость. По их содержанию гречка превосходит остальные крупы, — объясняет Татьяна Селезнева. — Рутин укрепляет кровеносные сосуды, разжижает густую кровь, способствует усвоению витамина С, кальция, железа, благотворно влияет на щитовидную железу и иммунитет.

В гречке вы найдете железо, магний, кальций, фтор, цинк, марганец, медь, хром, серу, фосфор, калий, натрий и другие микроэлементы, обеспечивающие полноценный синтез и работу систем организма. Кажется, полезные вещества, входящие в состав этой крупы, можно перечислять бесконечно. И их гораздо больше, чем способов приготовления гречки. Перепробовали все, что знали, и даже залезли в бабушкину книгу рецептов, но все равно хочется чего-то нового? Побалуйте себя тем, что предлагают наши эксперты.

Гречку можно даже не варить, а просто залить на ночь водой

Гречку можно даже не варить, а просто залить на ночь водой

Рецепты от диетолога

Для любителей гречки есть небольшой лайфхак. Обжарьте ее перед приготовлением, тогда она станет намного ароматнее. Чтобы сохранить больше полезных веществ, можно с вечера залить крупу кипятком, оставить настояться на ночь, а утром не варить, а просто съесть, например, с йогуртом или сухофруктами.

— Рассыпчатая гречневая каша с грибами и луком. Кашу варим отдельно, грибы с луком слегка обжариваем на сливочном масле тоже отдельно. Потом соединяем кашу с грибами, — делится элементарным рецептом Татьяна Селезнева. — Гречневая каша с чечевицей. Бурую чечевицу замачиваем на ночь, утром слегка обжариваем с луком и морковкой, соединяем с уже готовой рассыпчатой гречневой кашей. Можно приготовить блины с гречкой. Для этого просто вмешайте в блинное тесто размельченную в блендере гречневую кашу-размазню. Если у вас есть гречневые хлопья, приготовьте котлетки. Запарьте хлопья, добавьте соль, специи, овощи, сформируйте котлеты и кладите их на сковороду. Две-три минуты, и всё готово.

Греча с копченой куриной грудкой и грибным муссом

Немного фантазии, и привычная гречка станет ресторанным блюдом

Немного фантазии, и привычная гречка станет ресторанным блюдом

Повышаем уровень сложности и переходим на ресторанные блюда. Пока общепиты закрыты на карантин, вы можете попробовать самостоятельно приготовить дома что-нибудь из того, что советуют шефы.

— В гастробаре мы время от времени готовим для обеденного меню гречу с копченой куриной грудкой и грибным муссом, — рассказывает шеф-повар гастробара MOMO pan asian kitchen Роман Калинин. — Гречу можно пожарить или с копченой куриной грудкой, или с другим мясом, какое вам нравится. Например, мы несколько раз готовили с уткой.

Ингредиенты на одну порцию:

  • отварная греча (140 г);
  • филе копченой куриной грудки (40 г);
  • морковь свежая (10 г);
  • зеленый лук (3 г);
  • растительное масло (10 мл);
  • устричный соус (10 г);
  • жирные сливки 38% (60 г).

Пока отваривается гречка (она должна остаться рассыпчатой), нарежьте мясо (без кожи и костей, разумеется) небольшими кубиками, а морковь и лук — мелкой крошкой. Разогрейте растительное масло и обжарьте морковь, лук и мясо, добавьте к ним смесь устричного соуса и жирных сливок. Туда же кладите гречу, прогревайте все ингредиенты вместе — и готово.

Для грибного мусса вам понадобится:

  • белые грибы или шампиньоны (180 г);
  • жирные сливки 38% (300 мл.);
  • растительное масло (20 г);
  • соль, перец;
  • сифон (1 шт.).

Обжарьте грибы на масле, влейте жирные сливки и прогрейте, приправьте солью и перцем, затем всё взбейте в блендере до однородной массы — и в сифон. Если сифона нет, то у вас получится просто грибной соус, что тоже неплохо. Гречу можно подавать и с ним.

Каша из зеленой гречки на кокосовом молоке

В идеале она должна выглядеть так

В идеале она должна выглядеть так

Это постное (вы же не забыли, что сейчас к тому же еще и пост?) блюдо отлично подойдет для сытного завтрака или даже в качестве десерта. Вместо обжаренной обычной гречи берите натуральную зеленую, сегодня ее легко найти в любом магазине. Считается, что такая греча содержит в себе больше витаминов и полезных микроэлементов.

Для одной порции вам понадобятся:

  • зеленая гречневая крупа (80 г сухой или 170 г уже распаренной);
  • кокосовое молоко (120 г);
  • сахар (50 г);
  • мёд (10 г);
  • свежая клубника (15 г);
  • семечки (2 г);
  • вишня в сиропе без косточек (30 г);
  • воздушный рис (1 г);
  • кокосовая стружка (4 г).

— Берем зеленую гречку и запариваем ее в кипятке примерно на полчаса. Когда она немного разбухнет, сливаем воду, добавляем кокосовое молоко и варим кашу до готовности около пяти минут, может, чуть дольше, приправляем солью, сахаром и мёдом, — объясняет шеф-повар ресторана «Паштет» Виталий Ущаповский. — Каша не должна сильно развариться, следите, чтобы гречка осталась упругой. Украшаем блюдо свежими ягодами, клубникой, консервированной вишней без косточек, воздушным рисом, семенами подсолнечника и обжаренной на сковороде кокосовой стружкой.

Этих рецептов вам точно должно хватить до конца карантина. Но вы всегда можете устроить эксперимент (для этого будет достаточно времени) и приготовить что-нибудь этакое. Проверенные на себе результаты присылайте нам на почту rednews@iportal.ru, и мы поделимся ими со всей страной!

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