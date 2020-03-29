Мы уже рассказывали, почему в любой непонятной ситуации все бегут скупать гречку и какими продуктами можно ее заменить (или хотя бы разнообразить свой рацион, чтобы было не так скучно). Но если ваши шкафы ломятся от пакетов с этой крупой и вы уже перепробовали все способы ее приготовления, то вот вам еще несколько советов от диетолога и шеф-поваров. Эти блюда превратят несколько дней карантина в гастрономическое путешествие и, возможно, даже заменят поход в ресторан.

С сытной и питательной гречневой каши педиатры рекомендуют начинать прикорм грудных детей, а диетологи любят гречку за небольшую калорийность и богатый состав, которые делают ее прекрасным блюдом здорового питания. Как ни крути, а без этой крупы всё же не обойтись. Да вы и сами могли видеть народную любовь к ней, если не так давно стояли в очереди в магазине.

