В субботу вечером, 28 марта, в Толмачёво прибыл рейс из Дубая. Туристы из-за пандемии долго не могли вылететь из страны, но в итоге самолёт благополучно приземлился. Рейс из страны выполнила авиакомпания S7. Встречей самолётов из других стран занимаются специалисты из Роспотребнадзора.
В редакцию НГС сообщили о том, что на рейсе могут быть пассажиры не из Новосибирска, а те, кто путешествует транзитом.
Корреспонденту НГС не удалось оперативно связаться с Роспотребнадзором для получения дополнительной информации о рейсе.
С 30 марта границы Российской Федерации будут полностью закрыты. Такое решение принял премьер-министр страны Михаил Мишустин из-за распространения коронавируса.
В новосибирском аэропорту Толмачёво застряли около 300 граждан Узбекистана — все они находились на заработках в России, а когда решили вернуться на родину, то обнаружили, что это невозможно. Только спустя несколько дней им удалось улететь домой.