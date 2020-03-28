28 марта суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Два новых случая коронавируса в Новосибирске
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости

В субботу вечером, 28 марта, в Толмачёво прибыл рейс из Дубая. Туристы из-за пандемии долго не могли вылететь из страны, но в итоге самолёт благополучно приземлился. Рейс из страны выполнила авиакомпания S7. Встречей самолётов из других стран занимаются специалисты из Роспотребнадзора.

В редакцию НГС сообщили о том, что на рейсе могут быть пассажиры не из Новосибирска, а те, кто путешествует транзитом.

Корреспонденту НГС не удалось оперативно связаться с Роспотребнадзором для получения дополнительной информации о рейсе.

С 30 марта границы Российской Федерации будут полностью закрыты. Такое решение принял премьер-министр страны Михаил Мишустин из-за распространения коронавируса.

В новосибирском аэропорту Толмачёво застряли около 300 граждан Узбекистана — все они находились на заработках в России, а когда решили вернуться на родину, то обнаружили, что это невозможно. Только спустя несколько дней им удалось улететь домой.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авиарейсвсе о коронавирусе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!