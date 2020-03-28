В субботу вечером, 28 марта, в Толмачёво прибыл рейс из Дубая. Туристы из-за пандемии долго не могли вылететь из страны, но в итоге самолёт благополучно приземлился. Рейс из страны выполнила авиакомпания S7. Встречей самолётов из других стран занимаются специалисты из Роспотребнадзора.



В редакцию НГС сообщили о том, что на рейсе могут быть пассажиры не из Новосибирска, а те, кто путешествует транзитом.