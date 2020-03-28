По данным оперативного штаба, на 28 марта, 20:00 новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет. Сейчас в области семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.





— Под медицинским наблюдением находятся 5579 человек. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У них нет симптомов ОРВИ. Сняты с наблюдения уже 1713 жителей региона. Самоизоляция закончена, в том числе для пассажиров рейса 557 авиакомпании «Победа», который прибыл 13 марта. Сегодня завершается карантин для тех, кто прилетел 15 марта рейсом 1462 «Аэрофлота», — сообщили в ведомстве.



Также за прошедшие сутки ОРВИ и гриппом заболели 1862 человека. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом — 47 человек.

