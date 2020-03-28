Правительство России определило список товаров первой необходимости. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как уточняется в документе, он принят для выполнения указа президента о нерабочей неделе, а также для предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. Список состоит из 23 пунктов, в него вошли только непродовольственные товары.
Перечень товаров первой необходимости
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
9. Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Приборы бытовые.
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.
13. Предметы садово-огородные и инвентарь.
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.
15. Санитарно-технические изделия.
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
17. Печатные средства массовой информации.
18. Спички.
19. Свечи.
20. Похоронные принадлежности.
21. Очки, линзы и их части.
22. Табачная продукция.
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).