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К самым необходимым товарам отнесли и корма для животных

К самым необходимым товарам отнесли и корма для животных

Правительство России определило список товаров первой необходимости. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как уточняется в документе, он принят для выполнения указа президента о нерабочей неделе, а также для предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. Список состоит из 23 пунктов, в него вошли только непродовольственные товары.

Перечень товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

9. Оборудование электрическое.

10. Кабельная продукция.

11. Приборы бытовые.

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

13. Предметы садово-огородные и инвентарь.

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

15. Санитарно-технические изделия.

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

17. Печатные средства массовой информации.

18. Спички.

19. Свечи.

20. Похоронные принадлежности.

21. Очки, линзы и их части.

22. Табачная продукция.

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

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коронавирусМихаил МишустинПравительство РФ
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