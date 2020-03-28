Где нет коронавируса: смотрим на регионы России, куда не добралась инфекция

Китайский коронавирус пробрался в большинство российских регионов: по последним данным, вирус проник в 58 субъектов. Больше всего зараженных в Москве — по данным на утро 28 марта, это 817 человек, 18 выздоровели, 4 погибли. На втором месте идет Московская область — диагноз подтвержден у 85 человек, 8 выздоровели. В Санкт-Петербурге 37 случаев коронавируса и 5 выздоровевших. Следом идет Свердловская область, где 24 случая инфекции, пятерку замыкает Крым — 19 заболевших.

Кажется, что коронавирус везде, но это не так. Мы составили актуальную на 28 марта карту, где, по данным оперативного штаба, вспышек болезни нет. Внимание! Мы не призываем вас отправляться в другие города — возможно, уже завтра карта будет выглядеть иначе. Помните, что самый верный способ избежать заболевания — это отказаться от посещения людных мест и часто мыть руки.