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Где нет коронавируса: смотрим на регионы России, куда не добралась инфекция

Внутри — карта, где показаны регионы, пораженные вирусом и свободные от него

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В России остались города, куда не добрался вирус

В России остались города, куда не добрался вирус

Китайский коронавирус пробрался в большинство российских регионов: по последним данным, вирус проник в 58 субъектов. Больше всего зараженных в Москве — по данным на утро 28 марта, это 817 человек, 18 выздоровели, 4 погибли. На втором месте идет Московская область — диагноз подтвержден у 85 человек, 8 выздоровели. В Санкт-Петербурге 37 случаев коронавируса и 5 выздоровевших. Следом идет Свердловская область, где 24 случая инфекции, пятерку замыкает Крым — 19 заболевших.

Кажется, что коронавирус везде, но это не так. Мы составили актуальную на 28 марта карту, где, по данным оперативного штаба, вспышек болезни нет. Внимание! Мы не призываем вас отправляться в другие города — возможно, уже завтра карта будет выглядеть иначе. Помните, что самый верный способ избежать заболевания — это отказаться от посещения людных мест и часто мыть руки.

Вот список 27 регионов, где официально не зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции:

  • Республика Адыгея;
  • Республика Алтай;
  • Республика Ингушетия;
  • Республика Калмыкия;
  • Карачаево-Черкесская Республика;
  • Республика Карелия;
  • Республика Марий Эл;
  • Республика Северная Осетия;
  • Республика Тыва;
  • Алтайский край;
  • Камчатский край;
  • Амурская область;
  • Астраханская область;
  • Владимирская область;
  • Вологодская область;
  • Иркутская область;
  • Костромская область;
  • Курская область;
  • Магаданская область;
  • Омская область;
  • Сахалинская область;
  • Смоленская область;
  • Севастополь;
  • Еврейская АО;
  • Ненецкий АО;
  • Чукотский АО;
  • Ямало-Ненецкий АО.

По этой ссылке мы собираем статистику коронавируса по России: на данный момент известно о 1264 случаях болезни, 49 выздоровевших и 4 погибших. Информация обновляется каждый день.

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