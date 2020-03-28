Где нет коронавируса: смотрим на регионы России, куда не добралась инфекция

Китайский коронавирус пробрался в большинство российских регионов: по последним данным, вирус проник в 58 субъектов. Больше всего зараженных в Москве — по данным на утро 28 марта, это 817 человек, 18 выздоровели, 4 погибли. На втором месте идет Московская область — диагноз подтвержден у 85 человек, 8 выздоровели. В Санкт-Петербурге 37 случаев коронавируса и 5 выздоровевших. Следом идет Свердловская область, где 24 случая инфекции, пятерку замыкает Крым — 19 заболевших.
Кажется, что коронавирус везде, но это не так. Мы составили актуальную на 28 марта карту, где, по данным оперативного штаба, вспышек болезни нет. Внимание! Мы не призываем вас отправляться в другие города — возможно, уже завтра карта будет выглядеть иначе. Помните, что самый верный способ избежать заболевания — это отказаться от посещения людных мест и часто мыть руки.
Вот список 27 регионов, где официально не зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции:
- Республика Адыгея;
- Республика Алтай;
- Республика Ингушетия;
- Республика Калмыкия;
- Карачаево-Черкесская Республика;
- Республика Карелия;
- Республика Марий Эл;
- Республика Северная Осетия;
- Республика Тыва;
- Алтайский край;
- Камчатский край;
- Амурская область;
- Астраханская область;
- Владимирская область;
- Вологодская область;
- Иркутская область;
- Костромская область;
- Курская область;
- Магаданская область;
- Омская область;
- Сахалинская область;
- Смоленская область;
- Севастополь;
- Еврейская АО;
- Ненецкий АО;
- Чукотский АО;
- Ямало-Ненецкий АО.
По этой ссылке мы собираем статистику коронавируса по России: на данный момент известно о 1264 случаях болезни, 49 выздоровевших и 4 погибших. Информация обновляется каждый день.