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Тема дня Два новых случая коронавируса в Новосибирске
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Кажется, что местные заведения соревнуются в изобретательности — кто из них напишет самое трогательное и забавное объявление

Кажется, что местные заведения соревнуются в изобретательности — кто из них напишет самое трогательное и забавное объявление

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за угрозы распространения коронавируса. С 28 марта закрыты многие магазины, кофейни, фитнес-клубы. На дверях организаций висят объявления о карантине. НГС прогулялся по городу и посмотрел, что предприниматели пишут на закрытых дверях кофеен и магазинов.

Заведение «Рэсторани» обратилось к жителям города в грузинском стиле, уведомив, что работают только навынос и на доставку

Заведение «Рэсторани» обратилось к жителям города в грузинском стиле, уведомив, что работают только навынос и на доставку

«Чучвара» сообщает своим дорогим гостям, что они ушли на каникулы до 5 апреля. Судя по наклейкам на двери заведения, еду из ресторана можно заказать на дом

«Чучвара» сообщает своим дорогим гостям, что они ушли на каникулы до 5 апреля. Судя по наклейкам на двери заведения, еду из ресторана можно заказать на дом

Популярная кофейня «Академия кофе» сейчас работает только навынос

Популярная кофейня «Академия кофе» сейчас работает только навынос

Сеть кондитерских «Кузина» работает, но внутри попить кофе с синнаменом уже не получится — заведение работает только навынос

Сеть кондитерских «Кузина» работает, но внутри попить кофе с синнаменом уже не получится — заведение работает только навынос

Вот так выглядят сейчас помещения в «Кузине» — повсюду листки с объявлениями о том, что все посадочные места убраны

Вот так выглядят сейчас помещения в «Кузине» — повсюду листки с объявлениями о том, что все посадочные места убраны

Бургерная BEER BURGER обещает, что не оставит жителей города без вкусных бургеров, ведь можно сделать заказ по телефону и забрать его уже через 10–15 минут

Бургерная BEER BURGER обещает, что не оставит жителей города без вкусных бургеров, ведь можно сделать заказ по телефону и забрать его уже через 10–15 минут

Ещё одно фото изнутри — некоторые рестораторы даже оградили сидячие места специальной лентой

Ещё одно фото изнутри — некоторые рестораторы даже оградили сидячие места специальной лентой

Сеть Peoples до 5 апреля тоже приостановила свою работу

Сеть Peoples до 5 апреля тоже приостановила свою работу

Бары «Республика» закрыты, но еду можно заказать по телефону, указанному в объявлении на двери и сайте компании

Бары «Республика» закрыты, но еду можно заказать по телефону, указанному в объявлении на двери и сайте компании

Стало известно о тех мерах, которые будут применяться к торгово-развлекательным комплексам, магазинам, точкам общепита и другим заведениям, не закрывшимся с 28 марта на недельный срок вопреки рекомендации губернатора Андрея Травникова. Как сообщил НГС источник в правительстве, уже с сегодняшнего дня специалисты Минпромторга начнут устраивать рейды по заведениям. Результатом проверок станет своеобразный чёрный список предпринимателей, «нелояльных к решениям и рекомендациям губернатора».

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