Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за угрозы распространения коронавируса. С 28 марта закрыты многие магазины, кофейни, фитнес-клубы. На дверях организаций висят объявления о карантине. НГС прогулялся по городу и посмотрел, что предприниматели пишут на закрытых дверях кофеен и магазинов.
Стало известно о тех мерах, которые будут применяться к торгово-развлекательным комплексам, магазинам, точкам общепита и другим заведениям, не закрывшимся с 28 марта на недельный срок вопреки рекомендации губернатора Андрея Травникова. Как сообщил НГС источник в правительстве, уже с сегодняшнего дня специалисты Минпромторга начнут устраивать рейды по заведениям. Результатом проверок станет своеобразный чёрный список предпринимателей, «нелояльных к решениям и рекомендациям губернатора».