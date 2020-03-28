В Новосибирске незакрытые торговые центры и точки общепита внесут в «чёрный список»

Стало известно о тех мерах, которые будут применяться к торгово-развлекательным комплексам, магазинам, точкам общепита и другим заведениям, не закрывшимся с 28 марта на недельный срок вопреки рекомендации губернатора Андрея Травникова. Как сообщил НГС источник в правительстве, уже с сегодняшнего дня специалисты Минпромторга начнут устраивать рейды по заведениям. Результатом проверок станет своеобразный чёрный список предпринимателей, «нелояльных к решениям и рекомендациям губернатора».



В будущем такой список может использоваться при избрании конкретных мер поддержки малого бизнеса, уточнил источник.