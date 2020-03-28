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В Новосибирске незакрытые торговые центры и точки общепита внесут в «чёрный список»

Местные торговые точки, рестораны, кафе и магазины начнут проверять уже с этой субботы

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Постановление губернатора действует с сегодняшнего дня, однако исполняют его далеко не все заведения и магазины города

Постановление губернатора действует с сегодняшнего дня, однако исполняют его далеко не все заведения и магазины города

Стало известно о тех мерах, которые будут применяться к торгово-развлекательным комплексам, магазинам, точкам общепита и другим заведениям, не закрывшимся с 28 марта на недельный срок вопреки рекомендации губернатора Андрея Травникова. Как сообщил НГС источник в правительстве, уже с сегодняшнего дня специалисты Минпромторга начнут устраивать рейды по заведениям. Результатом проверок станет своеобразный чёрный список предпринимателей, «нелояльных к решениям и рекомендациям губернатора».

В будущем такой список может использоваться при избрании конкретных мер поддержки малого бизнеса, уточнил источник.

Постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» было подписано Андреем Травниковым вчера. В нём указывается, кому рекомендовано закрыться, а какие заведения должны приостановить работу в обязательном порядке. Мы сделали разбор этого документа, об этом можно почитать здесь.

О том, что происходит в нашем городе из-за коронавируса, мы рассказываем в онлайн-хронике.

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правительство НСОкоронавирус в Новосибирске
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