В Новосибирске незакрытые торговые центры и точки общепита внесут в «чёрный список»

Стало известно о тех мерах, которые будут применяться к торгово-развлекательным комплексам, магазинам, точкам общепита и другим заведениям, не закрывшимся с 28 марта на недельный срок вопреки рекомендации губернатора Андрея Травникова. Как сообщил НГС источник в правительстве, уже с сегодняшнего дня специалисты Минпромторга начнут устраивать рейды по заведениям. Результатом проверок станет своеобразный чёрный список предпринимателей, «нелояльных к решениям и рекомендациям губернатора».
В будущем такой список может использоваться при избрании конкретных мер поддержки малого бизнеса, уточнил источник.
Постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» было подписано Андреем Травниковым вчера. В нём указывается, кому рекомендовано закрыться, а какие заведения должны приостановить работу в обязательном порядке. Мы сделали разбор этого документа, об этом можно почитать здесь.
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