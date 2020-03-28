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Тема дня Два новых случая коронавируса в Новосибирске
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Когда-то вечно простаивающий в пробках Октябрьский мост сегодня пуст — его фотографию с высоты сделал новосибирец&nbsp;

Когда-то вечно простаивающий в пробках Октябрьский мост сегодня пуст — его фотографию с высоты сделал новосибирец 

Новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного города с высоты. Съёмки он проводил сегодня, 28 марта, в районе 7:00-8:30 утра.

В объектив фотографа попали крупные городские магистрали и мосты — Октябрьский мост (на котором мы насчитали всего два автомобиля), развязка на площади Калинина, улица Красный проспект в районе здания правительства НСО, площадь у Оперного театра.

Ещё одно место, где раньше не обходилось без пробок

Ещё одно место, где раньше не обходилось без пробок

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Этот кадр вполне мог бы стать постером к какому-нибудь фильму в жанре постапокалипсис

Этими снимками Роман Шаленкин поделился в соцсетях, напомнив своим подписчикам о том, что лучше сейчас отсидеться дома.

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Тем временем, стало известно о ещё двух заболевших жительницах Новосибирска, одна из них — дочь пятой заболевшей. Что ещё происходит в городе из-за коронавируса, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирскефотографии
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