Новосибирец Роман Шаленкин сделал несколько фотографий пустынного города с высоты. Съёмки он проводил сегодня, 28 марта, в районе 7:00-8:30 утра.
В объектив фотографа попали крупные городские магистрали и мосты — Октябрьский мост (на котором мы насчитали всего два автомобиля), развязка на площади Калинина, улица Красный проспект в районе здания правительства НСО, площадь у Оперного театра.
Этими снимками Роман Шаленкин поделился в соцсетях, напомнив своим подписчикам о том, что лучше сейчас отсидеться дома.
Тем временем, стало известно о ещё двух заболевших жительницах Новосибирска, одна из них — дочь пятой заболевшей. Что ещё происходит в городе из-за коронавируса, мы рассказываем в онлайн-трансляции.