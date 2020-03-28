В России диагностировано еще 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — такие данные сообщает федеральный оперативный штаб. Всего, по данным на 28 марта, 1264 россиянина заболели. 49 человек вылечились. Число летальных случаев официально увеличилось до четырех: накануне вечером стало известно о смерти 56-летней москвички от коронавируса.
За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека: Тверская область — 2, Самарская область — 1, Томская область — 1. За сутки зафиксирован один летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев — 4.
Сегодня утром медики зафиксировали первую смерть человека с коронавирусом за пределами Москвы: в Оренбурге умер мужчина, госпитализированный с пневмонией и положительным тестом на новый вирус. Информация о нем в официальную статистику пока не входит.
В мире обстановка остается напряженной. По данным ВОЗ, COVID-19 подтвержден у более 530 тысяч человек. На первом месте по числу заболевших — Соединенные Штаты Америки, где зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения. 1478 человек умерли, 862 — вылечились. На втором месте Италия, третье — у Китая.
В России следующая неделя официально объявлена нерабочей, должны закрыться рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-клубы. Учебные заведения уже перешли на дистанционный формат. Нерабочая неделя — возможность сдержать пик заболевания, снизив социальные контакты.
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