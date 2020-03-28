Стало известно о двух новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Обе заболевшие — женщины, одна из них никуда не летала.



Одна из заболевших – дочь сибирячки, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Она встречала мать в Толмачево, на своей машине отвезла ее домой и в течение суток находилась с ней в одной квартире, пока 21 марта мать не увезли в инфекционку с симптомами ОРВИ (спустя несколько дней, 25 марта, у нее подтвердился диагноз).



Вторая заболевшая коронавирусом отдыхала в Таиланде, она вернулась также 20 марта рейсом 5702 авиакомпании S7. Спустя три дня после возвращения она заболела, врач направил её в инфекционку. У нее взяли анализ на коронавирус, но женщина отказалась от госпитализации и поехала домой. Так как она проживает одна, то ни с кем не общалась. Предварительный положительный результат теста был получен 27 марта, пациентку госпитализировали в инфекционную больницу на машине скорой помощи. В эту субботу, 28 марта, диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён окончательно.