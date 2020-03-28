Когда президент в своём обращении предложил ввести длинные выходные с 28 марта по 5 апреля, я примерил ситуацию на себе. Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Исключение составляют медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти.



Это все малый, средний бизнес и госучреждения. Кстати, по ТК за работу в выходные положена двойная оплата. Сферы торговли, допустим, это не коснётся, там всё по графику, а вот чиновники вполне могут по закону получить повышенную оплату труда. А как в этой ситуации быть микропредприятиям?



С 2011 года я работаю на себя и являюсь ИП без сотрудников. То есть, как поработал, так и заработал. Я исправно плачу налоги, страховые взносы, взносы в Фонд социального страхования, делаю пенсионные отчисления, но обо мне, как и о десятке тысяч аналогичных микробизнесов, никто не подумал.



Мой доход — стоимость услуг, которые я оказываю, минус налоги и отчисления. Налоги — 6 процентов с дохода, страховые обязательные взносы чуть больше 40 000 за год. Прибавим к этим цифрам ещё годовую стоимость банковского обслуживания, затраты на интернет, сотовую связь, представительские расходы, поддержку сайта, канцелярию, расходные материалы, транспортные расходы. Получаем немалую сумму.

