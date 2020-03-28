С 30 марта по 5 апреля некоторых россиян ждет нерабочая неделя: такое решение принял Владимир Путин, попросив людей сидеть дома из-за опасности распространения коронавирусной инфекции (полностью обращение президента читайте тут). Пока одни уже готовятся отдыхать целую неделю, другие честно рассказывают, как пандемия коронавируса ударила по их бизнесу. Своим мнением делится и PR-консультант Михаил Докукин. Он объясняет, почему не будет отдыхать в длинные выходные. Публикуем его авторскую колонку.
Когда президент в своём обращении предложил ввести длинные выходные с 28 марта по 5 апреля, я примерил ситуацию на себе. Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Исключение составляют медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти.
Это все малый, средний бизнес и госучреждения. Кстати, по ТК за работу в выходные положена двойная оплата. Сферы торговли, допустим, это не коснётся, там всё по графику, а вот чиновники вполне могут по закону получить повышенную оплату труда. А как в этой ситуации быть микропредприятиям?
С 2011 года я работаю на себя и являюсь ИП без сотрудников. То есть, как поработал, так и заработал. Я исправно плачу налоги, страховые взносы, взносы в Фонд социального страхования, делаю пенсионные отчисления, но обо мне, как и о десятке тысяч аналогичных микробизнесов, никто не подумал.
Мой доход — стоимость услуг, которые я оказываю, минус налоги и отчисления. Налоги — 6 процентов с дохода, страховые обязательные взносы чуть больше 40 000 за год. Прибавим к этим цифрам ещё годовую стоимость банковского обслуживания, затраты на интернет, сотовую связь, представительские расходы, поддержку сайта, канцелярию, расходные материалы, транспортные расходы. Получаем немалую сумму.
Мой заработок — это PR и всё, что с ним связано — информационное сопровождение мероприятий, PR-консалтинг, работа со СМИ и блогерами. Иногда доход приносит фотосъемка.
В условиях кризиса (так было и в предыдущие годы) компании в первую очередь сокращают расходы на рекламу, маркетинг и PR. Получается, ситуация с пандемией ударит и по моей отрасли.
Да, я зарабатываю невеликие деньги. Бывает 30 тысяч в месяц, бывает — 90 и немногим больше, а бывают и вовсе периоды простоя. То есть заработанные за несколько месяцев деньги растягиваются на периоды затишья. Таким для меня случился январь, а за немногочисленные услуги, оказанные в феврале, клиенты рассчитываются в марте. Арендовать офис, нанимать сотрудников «вбелую» у меня нет возможности.
Учитывая то, что президент пообещал, что микробизнес (до 25 сотрудников) получит возможность выплатить страховые взносы с отсрочкой в полгода, мне это вовсе не выгодно. При оплате страховых взносов ежеквартально (чуть больше 10 тысяч в месяц), я получаю на эту сумму налоговый вычет. Отсрочка по уплате налогов — это не освобождение от них. Всё равно, что мёртвому припарки.
Поэтому я не рассчитываю на помощь и поддержку государства в моём микробизнесе и буду продолжать надеяться на себя, свои возможности и заказчиков, которых, надеюсь, не убавится. Предполагаю, что многих, как и меня, эти длинные выходные не коснутся.
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