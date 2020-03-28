В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Новосибирске пропал подросток. Пятнадцатилетний Сергей Золотарёв исчез ещё 8 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в распространении информации о подростке.
Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение нормальное, цвет глаз — карий, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.
Мальчик был одет в черную куртку, серо-чёрные укороченные штаны, серые кроссовки и красную шапку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, или тех, кто его видел после 8 марта 2020 года, просят сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»:
Родственники, полиция, волонтёры и жители города до сих пор ищут 83-летнего пожилого учёного, который 16 марта ушел из квартиры на Морском проспекте. С тех пор его местонахождение неизвестно. Пропавший Герман Колонин страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи.