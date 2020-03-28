В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Новосибирске пропал подросток. Пятнадцатилетний Сергей Золотарёв исчез ещё 8 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в распространении информации о подростке.



Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение нормальное, цвет глаз — карий, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.



Мальчик был одет в черную куртку, серо-чёрные укороченные штаны, серые кроссовки и красную шапку.