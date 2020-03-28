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Как развлекались непослушные новосибирцы в эту пятницу — в фоторепортаже нашего корреспондента

Как развлекались непослушные новосибирцы в эту пятницу — в фоторепортаже нашего корреспондента

Вечером в пятницу, 27 марта, накануне «запретной» субботы жители Новосибирска решили отдохнуть напоследок, даже несмотря на рекомендации федеральных и региональных властей оставаться дома. Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 марта подписал постановление, согласно которому до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона.

Корреспондент НГС запечатлел на фото то, как развлекались непослушные новосибирцы в эту пятницу. Например, часть из них отправилась в городские бары и кафе.

До 5 апреля&nbsp;приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона

До 5 апреля приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона

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коронавирус в Новосибирске
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