Вечером в пятницу, 27 марта, накануне «запретной» субботы жители Новосибирска решили отдохнуть напоследок, даже несмотря на рекомендации федеральных и региональных властей оставаться дома. Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 марта подписал постановление, согласно которому до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона.

Корреспондент НГС запечатлел на фото то, как развлекались непослушные новосибирцы в эту пятницу. Например, часть из них отправилась в городские бары и кафе.