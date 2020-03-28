В Москве сегодня скончался четвёртый пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Прежде было известно о трёх летальных случаях, все они зафиксированы в Москве: два человека скончались 25 марта и ещё один — 26-го.

— 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой, — рассказали в оперативном штабе.

