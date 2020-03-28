В пятницу, 27 марта, в Новосибирской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе всё так же остаётся пять заразившихся. Все пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.
- ученые из Кольцова рассказали, что им известно про новый вирус и как минимизировать риски;
- Владимир Путин подписал закон, который позволяет фиксировать цены на лекарства во время эпидемии;
- Михаил Мишустин поручил до лета приостановить работу санаториев, детских лагерей и горнолыжных трасс, а до 5 апреля — деятельность общепита;
- ученые развеяли миф о том, что коронавирус не трогает детей;
- в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области сегодня рассказали, какие меры принимаются, чтобы защитить пожилых новосибирцев. Здесь кратко об основных тезисах;
- в больницы Новосибирска попали ещё четыре ребёнка — недавно они прилетели из Таиланда;
- Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регионе будут организованы дополнительные койки, а в Новосибирске создадут госпиталь на 800 человек;
- в городских поликлиниках временно приостановлены диспансеризация и профилактические медосмотры детей;
- первую заболевшую коронавирусом сибирячку готовят к выписке;
- в России уже больше тысячи зараженных, за сутки выявили еще 196 человек;
- новосибирские врачи проверили ещё один рейс, прилетевший из-за границы;
- сколько стоит лечение одного больного с коронавирусом в Новосибирске — изучаем громадные цифры;
- в Новосибирске резко сократилось число аварий, так как из-за коронавируса стали меньше ездить;
- солиста группы Rammstein госпитализировали с коронавирусом, а 10 дней назад он выступал в Новосибирске;
- редакция НГС изучила постановление губернатора, чтобы рассказать вам, как будут работать магазины, рестораны и ТЦ Новосибирска с 28 марта;
- жителей Октябрьского района напугали фотографии с транспортировкой больного в капсуле.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.