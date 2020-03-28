В пятницу, 27 марта, в Новосибирской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе всё так же остаётся пять заразившихся. Все пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.



НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

