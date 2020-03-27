Жителей Октябрьского района напугали фотографии с транспортировкой больного в капсуле

Ведомство призвало горожан не паниковать и пояснило, что пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию действительно могут эвакуировать в таком виде — это простые меры предосторожности по протоколу.

Сегодня оперштаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал последние данные по заболеваемости — в регионе по-прежнему пять заболевших.