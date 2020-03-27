28 марта суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Что закроют в Новосибирске с 28 марта
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

Жителей Октябрьского района напугали фотографии с транспортировкой больного в капсуле

Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о том, что из этого дома кого-то эвакуировали

8 668
48 Обсудить

Поделиться

Врачи в защитных костюмах грузят человека в капсуле в автомобиль скорой помощи

Врачи в защитных костюмах грузят человека в капсуле в автомобиль скорой помощи

Сегодня, 27 марта, сообщество «АСТ-54» поделилось в своих социальных сетях фотографиями, на которых врачи в защитных костюмах грузят человека в капсуле в автомобиль скорой помощи. Об этом в группу сообщил подписчик и рассказал, что кадры были сделаны сегодня днем около дома по улице Лескова.

Фотографии в группу прислал подписчик

Фотографии в группу прислал подписчик

В Минздраве Новосибирской области объяснили, что сегодня случаев эвакуации больных в капсуле с Лескова не было. Также в ведомстве предположили, что фото могли быть сделаны в другое время или в другом месте.

Ведомство призвало горожан не паниковать и пояснило, что пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию действительно могут эвакуировать в таком виде — это простые меры предосторожности по протоколу.

Сегодня оперштаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал последние данные по заболеваемости — в регионе по-прежнему пять заболевших.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирус в НовосибирскеCOVID-19китайский коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (48)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!