Жителей Октябрьского района напугали фотографии с транспортировкой больного в капсуле

Сегодня, 27 марта, сообщество «АСТ-54» поделилось в своих социальных сетях фотографиями, на которых врачи в защитных костюмах грузят человека в капсуле в автомобиль скорой помощи. Об этом в группу сообщил подписчик и рассказал, что кадры были сделаны сегодня днем около дома по улице Лескова.
В Минздраве Новосибирской области объяснили, что сегодня случаев эвакуации больных в капсуле с Лескова не было. Также в ведомстве предположили, что фото могли быть сделаны в другое время или в другом месте.
Ведомство призвало горожан не паниковать и пояснило, что пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию действительно могут эвакуировать в таком виде — это простые меры предосторожности по протоколу.
Сегодня оперштаб Новосибирской области по коронавирусу опубликовал последние данные по заболеваемости — в регионе по-прежнему пять заболевших.